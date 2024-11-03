進步左派太激進惹反感 「身分政治」不再是民主黨利器

賀錦麗此次參選以來，對過去許多激進左派的理念開始出現軟化，被認為是避免川普吸收更多選票。（法新社）

2024/11/03 18:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》2日分析，民主黨在上屆大選中利用黨內進步左派對種族、性別和性向的主張，對抗川普帶有歧視、偏見的言論，但過去4年來，美國社會逐步擺脫進步左派對於文化、政治的嚴格期望，在這次大選中，「身分認同政治」（identity politics）反倒助長川普吸引游離選民，使得賀錦麗也開始與過去的主張切割。

紐時指出，民主黨的進步左派在上屆大選將自己打造成對抗川普的堡壘，試圖在各層面強制套用嚴格的文化和政治期望，例如，「Latinx」（拉丁裔）、「BIPIC」（黑人、原住民和有色人種）等新語彙的出現，以及用「無家可歸者」（unhoused）取代「流浪漢」（homeless），用「懷孕者」（prenant people）替代「孕婦」（pregnant women）等，舉凡學校教室、董事會會議室、電影製片廠、出版社、國會辦公室和政治競選活動，一律受到嚴格檢視。

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即使有人認為進步左派的「行為準則」太過分，但大多數人不願意公開指責，因為害怕被報復。

如今，賀錦麗和川普的總統之爭依然激烈，選民分歧也同樣嚴重，但情況與四年前截然不同。這並不表示美國人更能接受或習慣歧視，大多數人仍認為種族主義是一大問題，非裔、拉丁裔和亞洲人的擔憂尤甚。真正改變的是，大多數人終於承認，進步左派提出的解決方案從未廣泛受到認可。

隨著美國進入另一場大選，這種轉變仍在繼續，且似乎有增無減。

例如，川普錯誤指控海地移民吃貓狗，近日還在麥迪遜廣場花園招待一位貶低波多黎各人、墨西哥人和黑人的喜劇演員。賀錦麗團隊試圖追打川普的歧視言論，但事實是，川普正以自己的方式利用「身分政治」，吸引包括非裔和拉丁裔男性在內的搖擺選民，例如推出競選廣告，指控「賀錦麗支持用納稅人的錢，為囚犯進行變性手術…賀錦麗挺『他們』（跨性別及非二元性別者），而川普挺你」。

在2020年民主黨總統初選中，各候選人宣稱支持削減執法經費、廢除非法越境法律及終止私人醫療保險。從那時起，與進步左派結盟的候選人在之後許多備受矚目的競選中皆表現不佳，甚至在民主黨票倉也是如此。

賀錦麗7月取代拜登參選總統後，她也告別4年前曾參加總統初選的自己，開始吹噓她會用克拉克手槍保護家園，宣揚自己的愛國主義，還與被川普形容為「戰爭鷹派」的共和黨人麗茲．錢尼一起造勢。

針對敏感且爭議性的性別問題，賀錦麗語氣上的變化尤其顯著。如今，在被問及是否會兌現4年前的承諾，保證讓被拘留的非法移民、囚犯和受政府照顧的其他人都能接受性別確認手術時，她保守表示「我認為我們應該遵守法律」，並迅速轉移到其他醫療保健話題。

約翰霍普金斯大學政治學者蒙克（Yascha Mounk）直言，進步左派不受質疑的短暫統治地位，現在準備畫下句點。儘管如此，賀錦麗仍沒有明確與進步左派保持距離，仍有許多進步左派領袖利用自身影響力，說服選民支持賀錦麗。

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