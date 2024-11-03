「鷹派」變「呼籲處決」！ 美媒扭曲川普批錢尼之女談話 自由派主持人怒了

美國自由派知名脫口秀主持人比爾·馬赫（Bill Maher）不滿主流媒體扭曲報導，抹黑川普。（美聯社檔案照）

2024/11/03 11:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名脫口秀主持人比爾·馬赫（Bill Maher），2日批評媒體扭曲報導川普批評共和黨建制派反川大將、前懷俄明州聯邦眾議員麗茲·錢尼 （Liz Cheney）的言論，指控媒體將其斷章取義，渲染成川普「呼籲處決」麗茲。

馬赫通常被視為一個自由派人物，他主持的HBO節目《馬赫脫口秀》（Real Time with Bill Maher）反映了他的自由派立場。雖然馬赫被視為自由派，但他並不完全符合傳統的民主黨或共和黨立場。他有時會批評民主黨內的一些極左傾向，並且在某些問題上持有更中立或獨立的觀點。

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福斯新聞網（Fox News）報導，馬赫在其網路節目《加時賽》（Overtime） 中表示：「我今天早上醒來，看到標題說川普呼籲槍決錢尼（即麗茲）。這就是我真正討厭媒體的地方。不，他沒有……你們不需要再讓我更討厭川普了。」

馬赫引用川普的原話，指出川普批評麗茲是「鷹派」，並說麗茲是前副總統錢尼 （Dick Cheney）的女兒。 馬赫承認川普的表達方式很糟糕，但他認為川普的本意是批評麗茲支持戰爭，而非呼籲處決。「他只是說，坐在華盛頓漂亮的建築裡，輕易地送年輕人去送死，很容易。」馬赫說，「別騙我，我不喜歡川普，但別騙我說他想讓她站在槍口前。」

《第五縱隊》（The Fifth Column）播客節目共同主持人莫伊尼漢（Michael Moynihan）也指出媒體的報導為川普提供了「彈藥」，電視上的字幕竟說川普要麗茲「被處決」。莫伊尼漢指出，川普原話是「給她一把槍」，這與處決的含義完全不同。

馬赫回應說：「這精神其實是，如果一個民主黨員說出來，左派的人都會點頭稱是。」莫伊尼漢補充道：「他有很多話可以說，你們不需要編造。」

就連馬里蘭州民主黨聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）也批評媒體的報導是「荒謬可笑的，適得其反」。

川普的原話是：「我不怪前副總統錢尼繼續支持他女兒，但他女兒是個非常愚蠢的人。非常愚蠢，她是一個激進的鷹派。我們讓她拿著一支有九個槍管的步槍站在那裡朝她射擊，好嗎？我們看看她對此有何感受。你知道的，當槍對準她的臉時。」「你知道，當他們坐在華盛頓的漂亮建築裡說『喔，老天，讓我們把1萬名士兵直接送到敵人的嘴裡』時，他們都是鷹派。」

主流媒體嚴重曲解了川普批評麗茲的言論。《紐約時報》的標題是「川普使用暴力的戰爭意象攻擊錢尼」，《華盛頓郵報》則刊登「川普暗示『鷹派』錢尼應該讓槍『對準她的臉』」。CNN的標題更進一步寫道：「川普說『鷹派』錢尼應該遭到攻擊，加劇了針對對手的暴力言論。」

自由派八卦網站Drudge Report更以醒目的紅色大寫標題：「川普呼籲處決錢尼」，在網路上瘋傳。賀錦麗陣營也借助媒體攻勢，大力抨擊川普。

麗茲為共和黨建制派「川普死對頭」，不僅投票支持彈劾川普，更擔任眾議院1/6事件調查委員會副主席，引來眾多保守派反感。2022年共和黨初選，她慘敗給川普支持的哈吉曼（Harriet Hageman），失去連任機會。

美國共和黨籍前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（左，Liz Cheney）替民主黨總統候選人賀錦麗（右）站台。她批評共和黨總統候選人川普「不適合領導」美國。（路透）

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