世衛組織：加薩小兒麻痺疫苗接種中心遇襲 4孩童傷

2024/11/03 05:06

〔中央社〕世界衛生組織表示，加薩走廊北部一間小兒麻痺疫苗接種中心今天遇襲，6人因此受傷，其中包括4名孩童。當地民防機構有人指控，發動襲擊的是一架以色列無人機。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X平台發文說，世衛組織收到「極其令人憂心的報告」，加薩走廊（Gaza Strip）的小兒麻痺疫苗接種中心「今天遭到襲擊」，當時父母正帶著孩子前來注射能拯救性命的小兒麻痺疫苗。

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譚德塞並未指明是誰執行這場攻擊，但提到這間希克拉旺區（Sheikh Radwan）初級衛生保健中心位於各方「為讓疫苗接種持續進行而同意人道停戰的地區」。

他還補充道：「6人因此受傷，其中包括4名孩童。」

加薩走廊民防機構一名消息人士告訴法新社，是一架以色列四軸無人機（quadcopter）發射的兩枚飛彈擊中疫苗接種中心的牆面。以色列軍方並未立即對此發表評論。

以色列轟炸行動先前導致小兒麻痹疫苗接種一度暫停，世衛組織今天在加薩走廊北部發起第2輪兒童接種活動。1131103

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