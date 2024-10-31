想重返白宮前解決？以媒爆川普施壓納坦雅胡限期結束加薩戰爭

據報，美國前總統川普（左）告知以色列總理納坦雅胡（右），必須在明年1月前結束加薩戰爭。（圖：以色列總理辦公室）

2024/10/31 12:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列媒體10月30日報導，美國前總統川普（Donald Trump）去年7月在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，要求以方必須在他明年1月重返白宮前結束加薩戰爭，並解救所有人質。

《以色列時報》（Times of Israel）引述一名以色列消息人士和一名前川普政府官員指出，川普向納坦雅胡提出明確時間表，要求以軍在他明年1月就職典禮前，完成加薩地區的安全控制，並成功營救97名遭哈瑪斯（Hamas）挾持的人質，其中包括7名美國公民。

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報導透露，川普同意以色列在戰事正式宣告結束後，仍可維持部隊駐守加薩地區。對此，川普競選團隊暫未回應。

值得注意的是，川普近期多次公開呼籲以色列儘速結束戰事，並抨擊拜登政府未能促成停火與人質獲釋。他在今年8月曾表示：「納坦雅胡知道自己在做什麼，我確實敦促他儘快解決。戰爭必須迅速結束，先取得勝利然後收尾。殺戮必須停止。」

然而，目前戰況顯示加薩衝突難以在短期內落幕。以色列國防軍（IDF）仍在與哈瑪斯武裝分子激戰，後者不僅多次在加薩各地出現，更兩度重返加薩北區與以軍交火。

人質談判方面，雖然在停滯數月後近期出現進展，但雙方立場仍存在巨大分歧。哈瑪斯堅持只有在以色列承諾永久停火的條件下才會釋放人質，但以方拒絕此要求，並重申消滅哈瑪斯、確保加薩不再威脅以色列安全的戰略目標。

以色列當局已表明將在可預見的未來持續駐軍加薩，部分右翼官員更提出在加薩走廊建立以色列定居點和緩衝區的爭議性主張。

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