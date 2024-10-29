2080億像素揭示宇宙奧祕！ 歐幾里得望遠鏡繪製人類史上最大宇宙地圖

這張由歐幾里得太空望遠鏡拍攝的鑲嵌圖像，結合了260張可見光和紅外光觀測數據，涵蓋132平方度的天區（超過滿月面積的500倍），總像素達2080億。這僅為歐幾里得6年任務中廣域巡天觀測的1%。（圖擷取自NASA官網）

2024/10/29 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）日前公布了一幅震撼人心的宇宙鑲嵌圖像。這份來自歐幾里得太空望遠鏡（Euclid Space Telescope）的觀測成果，總計2080億像素，觀測範圍之大，相當於從地球上觀看500個滿月並排的天空面積。透過這項前所未有的大規模觀測，科學家正試圖解開宇宙加速膨脹背後的神祕力量：暗能量（dark energy）之謎。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項重大發現於10月15日在義大利米蘭舉行的國際太空大會（International Astronautical Congress）上首度公開。研究團隊在今年3月25日至4月8日的短短14天內，完成了260幅精細影像的拍攝，每幅影像都同時包含可見光與紅外線觀測數據，共同繪製出南半球天空132平方度的壯觀景象。

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這次公布的觀測結果僅是整體計畫的百分之一。在接下來的6年中，歐幾里得望遠鏡將持續擴大觀測範圍，最終目標是繪製一幅橫跨100億光年、包含數十億個星系的3D宇宙地圖，這將是人類有史以來最完整的宇宙全景圖。

此次公布的觀測資料已記錄了約1億顆恆星和星系，其中1400萬個星系將用於研究暗能量。當研究人員將影像放大600倍時，甚至能清晰看見位於距地球4.7億光年外的阿貝爾3381星系團（Abell 3381 galaxy cluster）中各個星系的精細結構。

不僅如此，望遠鏡還意外捕捉到銀河系中的星際氣體和塵埃雲。這些被稱為「銀河卷雲」（Galactic cirrus）的天體，因為外觀酷似地球大氣中的卷雲，它們能被觀測到是因為反射了銀河系的可見光。

歐幾里得任務匯集了全球2000多名頂尖科學家的智慧，這些研究人員來自15個歐洲國家以及美國、加拿大和日本等地的300多個研究機構。任務團隊預計在2025年3月發布更多深空觀測資料，包括深空區域（Euclid Deep Field）的首批影像，並將於2026年公開首年的完整宇宙學研究成果。

這項任務的重要性還體現在與未來計畫的協同效應上。NASA計劃在2027年5月前發射南希．葛雷絲．羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）。這台新望遠鏡雖然觀測天區較小，但能提供更高解析度的影像，並能探測更遙遠的宇宙深處。兩項任務將從不同角度研究暗能量的特性，有望共同揭開宇宙加速膨脹的終極之謎。

歐幾里得太空望遠鏡將揭開宇宙暗物質和暗能量的神秘面紗。（圖擷取自ESA官網）

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