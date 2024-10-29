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俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多

2024/10/29 04:00

〔中央社〕根據法新社今天對華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄羅斯軍隊今年10月已經占據了478平方公里的烏克蘭領土，這是2022年3月俄烏戰爭開打初期以來的最高紀錄。

法新社報導，俄烏戰爭前線局勢發生重大轉變後，俄羅斯軍隊從10月開始到當月27日占領478平方公里，特別是在烏克蘭東部波克羅夫斯克市（Pokrovsk）周邊，該數據超越今年8月的477平方公里和9月的459平方公里。

俄軍占據的478平方公里當中，約有2/3（324平方公里）都集中於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）。

俄軍現在距離烏軍重要後勤樞紐波克羅夫斯克僅有幾公里之遠，他們正從這個城市的南方和東方逼近。

俄羅斯快速推進凸顯烏克蘭部隊於國內東部地區面臨的困境，他們在當地面對裝備更精良、兵力數量更多的俄軍。

俄軍也於烏克蘭東北部前線推進，已在庫皮揚斯克（Kupiansk）附近占領40多平方公里。

反觀整個2023年，俄羅斯軍隊只奪下584平方公里的烏克蘭國土。

然而，從2024年1月1日迄今，俄軍已經拿下超過2660平方公里，面積略大於俄國首都莫斯科。

從2022年2月24日俄烏戰爭開打至2024年10月27日，俄羅斯總共已奪取6萬7192平方公里的烏克蘭領土。1131029

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