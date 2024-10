賀錦麗休士頓造勢驚傳衝突 支持者對幼童咆哮引眾怒

2024/10/28 17:05

〔編譯陳成良/綜合報導〕一段在社群媒體上瘋傳的影片引發軒然大波,影片拍攝於美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)25日在德州休士頓的造勢活動現場外,一名支持者對著坐在嬰兒車內的幼童咆哮,令現場民眾震驚不已。

《紐約郵報》報導,事件發生在休士頓殼牌能源球場(Shell Energy Stadium)外的地鐵站。當天,美國天后碧昂絲(Beyoncé)現身站台,為賀錦麗背書,吸引逾3萬名支持者到場。

請繼續往下閱讀...

影片顯示,一名身穿淺藍色上衣的女子,彎腰朝坐在嬰兒車內的小女孩怒吼。現場可見多名支持者手持「賀錦麗/華茲」(Harris/Walz)競選看板。雖然無法得知該名女子具體說了什麼,但影片中顯示,小女孩的父親手持麥克風,推測他可能在事發前正在發表談話。

事態發展至此,女童父親立即將孩子抱離嬰兒車。一名同樣手持競選看板的女性挺身而出,將失控的女子推開,並以手勢制止她繼續發飆。現場傳出有人大喊:「妳不覺得羞愧嗎?看看孩子的表情!」

這段影片在X平台上已獲數千萬次點閱,引發網友譴責。有網友怒斥:「看了讓人血壓飆高」;也有人質疑,為何家長會帶幼童參與政治集會。

值得一提的是,許多網友讚揚及時阻止衝突的女性,認為她展現理性勇氣。有網友表示:「雖然我不認同她的政治立場,但她挺身而出制止騷擾幼童的行為,值得敬佩。」

當天碧昂絲雖未現場演唱,但授權競選團隊使用其2016年暢銷曲《Freedom》。這是賀錦麗陣營近期一連串明星助選活動之一,先前已有布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、阿姆(Eminem)等巨星現身站台,更獲得泰勒絲(Taylor Swift)、李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)等好萊塢名人力挺。

Kamala Harris supporter is going viral for screaming at a child in a stroller pic.twitter.com/RSE4bEi7x8