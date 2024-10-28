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賀錦麗休士頓造勢驚傳衝突 支持者對幼童咆哮引眾怒

賀錦麗支持者對著坐在嬰兒車內的幼童咆哮，引發眾怒。（圖：X / @ImMeme0）

賀錦麗支持者對著坐在嬰兒車內的幼童咆哮，引發眾怒。（圖：X / @ImMeme0）

2024/10/28 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕一段在社群媒體上瘋傳的影片引發軒然大波，影片拍攝於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）25日在德州休士頓的造勢活動現場外，一名支持者對著坐在嬰兒車內的幼童咆哮，令現場民眾震驚不已。

《紐約郵報》報導，事件發生在休士頓殼牌能源球場（Shell Energy Stadium）外的地鐵站。當天，美國天后碧昂絲（Beyoncé）現身站台，為賀錦麗背書，吸引逾3萬名支持者到場。

影片顯示，一名身穿淺藍色上衣的女子，彎腰朝坐在嬰兒車內的小女孩怒吼。現場可見多名支持者手持「賀錦麗／華茲」（Harris/Walz）競選看板。雖然無法得知該名女子具體說了什麼，但影片中顯示，小女孩的父親手持麥克風，推測他可能在事發前正在發表談話。

事態發展至此，女童父親立即將孩子抱離嬰兒車。一名同樣手持競選看板的女性挺身而出，將失控的女子推開，並以手勢制止她繼續發飆。現場傳出有人大喊：「妳不覺得羞愧嗎？看看孩子的表情！」

這段影片在X平台上已獲數千萬次點閱，引發網友譴責。有網友怒斥：「看了讓人血壓飆高」；也有人質疑，為何家長會帶幼童參與政治集會。

值得一提的是，許多網友讚揚及時阻止衝突的女性，認為她展現理性勇氣。有網友表示：「雖然我不認同她的政治立場，但她挺身而出制止騷擾幼童的行為，值得敬佩。」

當天碧昂絲雖未現場演唱，但授權競選團隊使用其2016年暢銷曲《Freedom》。這是賀錦麗陣營近期一連串明星助選活動之一，先前已有布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、阿姆（Eminem）等巨星現身站台，更獲得泰勒絲（Taylor Swift）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等好萊塢名人力挺。

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