扯！質疑店員做披薩沒戴手套 美國男子拔槍射殺收銀員

位於美國威斯康辛州的Action Food & Liquor店家外觀。（擷取自Google map）

2024/10/28 17:22

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州（Wisconsin）近日傳出一名男子不滿披薩店員未戴手套製作食物，開槍射殺26歲收銀員賈米爾（Jamil Owais）。

綜合外媒報導，威斯康辛州密爾瓦基郡（Milwaukee）19日中午，38歲男子萊格特（Charles Leggett）前往「Action Food & Liquor」購買披薩，但質疑食物製作店員沒戴手套，與收銀員賈米爾發生激烈口角。儘管賈米爾堅決否認，聽不下去的萊格特直接掏出槍枝並越過櫃檯，朝賈米爾胸部開槍，使其當場倒地身亡。

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Action Food & Liquor店主、賈米爾的哥哥穆罕默德（Mohammad Owais）悲痛表示，賈米爾是一個溫和的人，不曾傷害過任何人，弟弟於2013年從巴勒斯坦移居美國，事發當天在自己的店裡幫忙，沒想到卻遇上死劫，留下妻子與6個月大的女兒。

另名負責製作披薩的店員則強調，自己當時確實有戴手套，但因為擔心被報復而不願公開身份。

警方表示，萊格特具有重罪前科，根據法律不得持有槍枝。現已被當局羈押，保釋金為20萬美元（約新台幣641.7萬元）。如果罪名成立，他將面臨最高75年有期徒刑。

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