胖到強制減重！俄羅斯「17kg橘虎斑貓」驚傳健康惡化病故

體重高達38磅（約17.2公斤）的俄羅斯橘色虎斑貓「麵包屑」，因過重被送去減重，但在日前傳出健康惡化病故。（圖擷取自@matroskin_prm IG，本報合成）

2024/10/28 17:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯有一隻名為「麵包屑」（Kroshik）的橘色虎斑貓，遭人棄養後流浪至一間醫院地下室居住，然而卻因為被院方人員過度餵食，導致體重飆升至38磅（約17.2公斤），最後在今年9月被送至動物收容所進行減重。然而，動物收容所哀痛表示，麵包屑的健康狀態突然惡化，已在本月26日過世。

綜合外媒報導，麵包屑原本居住在俄羅斯彼爾姆（Perm）的一間醫院地下室，然而卻因為長期被醫院工作人員餵食餅乾、濃湯等不健康食物，導致高齡12歲的牠體重高達17公斤，驚人的體重也讓牠在網上爆紅，被國際各家媒體報導。不過麵包屑因為重蹈無法行走，於是被人通報，最後由動物救援人員將牠送進收容所進減重計畫。

請繼續往下閱讀...

報導指出，麵包屑入住收容所後，被安排一系列恢復健康的減重計劃，包括每周至少4次的水療運動、水療按摩以及嚴格的飲食控制，並在幾周內成功減掉2.2磅（約1公斤），收容所員工也會在社群媒體上定時分享牠的減重情況，吸引不少粉絲關注。不料，昨（27）日收容所發文哀痛表示，麵包屑因身體健康惡化病故。

根據收容所發布的貼文指出，麵包屑突然在26日時生病，出現呼吸不過來等症狀，於是工作人員立即在半小時內，把牠送往護病房急救，然而牠的病況還是持續惡化，即使獸醫盡全力也無法挽回牠，「臨終前牠並不孤單，直到牠嚥下最後一口氣前，醫生都在盡全力把牠從死亡魔掌中拉回來。」

收容所提到，對於麵包屑的病故感到非常難過，「麵包屑很抱歉我們無法幫助你，我們的心永遠破碎了。」另據獸醫表示，牠體內脾臟有多處增生，還有轉移其他器官的現象，但詳細死因仍有待進一步調查。離世的消息曝光後，也讓不少粉絲心碎，「牠現在能在彩虹上奔跑了」、「至少牠不是孤單死在地下室，現在帶著愛和關懷離開」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法