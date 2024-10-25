俄朝加強防禦互助 南韓斥非法合作

21日在南韓首爾1處火車站內，民眾觀看站內電視播放疑似北韓士兵領取俄羅斯補給的新聞報導。（美聯社）

2024/10/25 17:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕在俄國國會昨批准與北韓的防禦互助條約後，南韓外交部25日呼籲俄羅斯停止與平壤當局的「非法合作」，以及對此表達「嚴重關切」。

俄國國會下議院國家院（State Duma）24日無異議通過與北韓的防禦互助條約，即俄朝任何一方一旦遭遇侵略，另一方會提供協助。該條約現已送交俄國國會上議院聯邦院（Federation Council）等待批准。

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此外，南韓與美國此前便聲稱，已有數千名北韓士兵赴俄國受訓準備透入俄烏戰爭；烏克蘭則說，朝兵已抵達俄烏交界的俄羅斯庫斯克地區（Kursk）的戰區。

南韓外交部在聲明中表示，首爾當局「對俄羅斯在北韓部隊持續部署於俄國之際批准《俄朝條約》表達嚴重關切」…南韓政府「強烈呼籲立即撤離北韓部隊以及停止非法合作」。

該聲明還說，南韓將偕盟國就俄朝合作採取適當措施，並暗示可能會修改禁止直送武器給烏克蘭的長期政策。南韓近年來武器出口量大增，已躋身全球第9大武器出口國。

南韓總統尹錫悅24日也曾表示，將「重新檢討」南韓在俄烏戰爭中軍援烏克蘭的立場。南韓向來以其長期國內政策為由拒絕軍援烏克蘭，但提供價值數十億美元的坦克、榴彈砲、攻擊機與火箭彈發射器給烏克蘭鄰國兼盟友波蘭。

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