為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義 邊境集結重兵

    2024/08/26 05:54

    〔中央社〕烏克蘭外交部今天發布聲明，指控俄羅斯盟友的白俄羅斯在兩國邊境「集結部隊」，並對明斯克當局提出不要作出「不友好舉動」的警告。

    法新社報導，莫斯科繼續在烏東挺進之際，基輔正對俄羅斯西南疆庫斯克州（Kursk）展開跨境入侵行動。

    白俄早已允許俄羅斯部隊從境內對烏克蘭發動侵略。

    上述聲明指出，烏克蘭情報發現，白俄「假借演習名義，在靠近烏克蘭北疆的戈麥州（Gomel）…集結數量可觀人員」。

    「我們警告白俄羅斯官員不要在莫斯科壓力下，對國家犯下悲慘錯誤。我們敦促它的武裝部隊停止不友好行徑，從烏克蘭國家邊界撤離到超過白俄羅斯系統射程範圍之外。」

    基輔指控明斯克在邊境集結裝備和部隊，並表示已經發現俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）戰士。瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年叛變失敗後，部分成員轉往白俄繼續活動。

    由於靠近舉世最嚴重核災場址的車諾比（Chernobyl）核電廠，烏克蘭警告在邊境地區的上述軍演對「全球安全」構成威脅。

    烏克蘭外交部指出：「我們強調，烏克蘭不曾，而且未來也不會對白俄羅斯人民採取任何不友好行動。」

    白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自從1994年以來掌權至今。2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，他曾在「演習」名義下允許俄軍駐紮白俄。1130826

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播