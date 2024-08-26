烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義 邊境集結重兵

2024/08/26 05:54

〔中央社〕烏克蘭外交部今天發布聲明，指控俄羅斯盟友的白俄羅斯在兩國邊境「集結部隊」，並對明斯克當局提出不要作出「不友好舉動」的警告。

法新社報導，莫斯科繼續在烏東挺進之際，基輔正對俄羅斯西南疆庫斯克州（Kursk）展開跨境入侵行動。

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白俄早已允許俄羅斯部隊從境內對烏克蘭發動侵略。

上述聲明指出，烏克蘭情報發現，白俄「假借演習名義，在靠近烏克蘭北疆的戈麥州（Gomel）…集結數量可觀人員」。

「我們警告白俄羅斯官員不要在莫斯科壓力下，對國家犯下悲慘錯誤。我們敦促它的武裝部隊停止不友好行徑，從烏克蘭國家邊界撤離到超過白俄羅斯系統射程範圍之外。」

基輔指控明斯克在邊境集結裝備和部隊，並表示已經發現俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）戰士。瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年叛變失敗後，部分成員轉往白俄繼續活動。

由於靠近舉世最嚴重核災場址的車諾比（Chernobyl）核電廠，烏克蘭警告在邊境地區的上述軍演對「全球安全」構成威脅。

烏克蘭外交部指出：「我們強調，烏克蘭不曾，而且未來也不會對白俄羅斯人民採取任何不友好行動。」

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自從1994年以來掌權至今。2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，他曾在「演習」名義下允許俄軍駐紮白俄。1130826

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