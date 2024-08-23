逃避支付320萬子女撫養費 美國男「裝死」被判刑

美國肯塔基州（Kentucky）一名男子為了逃避支付子女撫養費，竟駭入政府網站製造自己的死亡證明。示意圖。（路透社）

2024/08/23 13:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州（Kentucky）一名男子為了逃避高額子女撫養費，竟駭入政府資料庫偽造自己的死亡證明。此行為最終讓他付出沉重代價，被判處9年聯邦監禁。

綜合外媒報導，根據美國聯邦檢方指出，39歲的基普夫（Jesse Kipf）在2023年1月利用另一州某醫生的帳號和密碼非法進入夏威夷（Hawaii）的死亡登記系統，並成功將自己登記為「已故人士」。此一偽造行為使他在多個政府資料庫中被列為死亡狀態，企圖藉此逃避超過10萬美元（約台幣320萬元）的子女撫養費。

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然而，基普夫不僅僅滿足於此。他進一步入侵其他州的政府資料庫和私人網絡伺服器，並試圖在暗網上販售這些非法取得的系統存取權限。暗網是網路上的最隱蔽的地方，通常被網路犯罪分子用來進行非法交易。

根據檢方提供的資料，基普夫將這些存取權販售給包括阿爾及利亞（Algeria）、俄羅斯（Russia）和烏克蘭（Ukraine）在內的國際買家，牽涉範圍廣泛。

法院文件顯示，基普夫的駭客行為對政府及企業的電腦系統造成了總計195,758.65美元（約新台幣625萬元）的損失。根據美國聯邦法律，基普夫必須服滿至少85%的刑期才可以假釋，刑滿釋放後還需接受至少3年的保護觀察。檢察官痛批，基普夫的行為不僅是為了逃避個人責任，還對社會和公共安全構成嚴重威脅。

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