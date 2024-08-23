委內瑞拉最高法院確認馬杜洛連任成功 反對派稱選舉結果無效

委內瑞拉總統馬杜洛於8月17日在加拉加斯（Caracas, Venezuela）舉行的集會上發表演說。（歐新社）

2024/08/23 12:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉（Venezuela）最高法院（Supreme Justice Tribunal）於今日確認總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在7月28日的總統選舉中勝出，為執政黨統治基礎提供了堅實的後盾，也使得選舉開票爭議逐漸落幕。

綜合外媒報導，在委內瑞拉總統大選後，選舉機關的報告顯示，馬杜洛獲得略微超過一半的選票，但並未公布完整的統計數字。馬杜洛政府在選舉和隨後爆發的抗議活動中，隨即展開了被反對派、人權組織和工會指控為暴力鎮壓的行動。這些行動包括逮捕反對派人士和抗議者、調查反對派領袖、通過限制非政府組織（NGO）活動的法律條文以及迫使國有企業員工辭職等的措施。

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「根據國家選舉委員會公布的7月28日總統選舉結果，尼古拉斯·馬杜洛當選總統。」最高法院院長羅德里格斯（Caryslia Rodriguez）表示，法院已審查選舉機關提供的資料，確認馬杜洛獲勝，並指出該判決已經不可上訴。

反對派則公佈部分選票的數據，認為其候選人龔薩雷斯（Edmundo González）應獲得有67%的支持，並認為最高法院沒有權限處理選舉相關事務，因此其裁決無效。龔薩雷斯更在社交媒體上表示，「主權屬於人民，不可轉讓，國家機關權力來自於人民主權並且應服從之。」

羅德里格斯還表示，法院決定將選舉結果判決書提交給檢察總長，以便對其真偽進行可能的刑事調查。與此同時，許多西方國家呼籲公開完整的選舉數據，而俄羅斯（Russia）、中國（China）等國家則已開始向馬杜洛祝賀。此次選舉結果使得自2013年開始上任的馬杜洛獲得另外一個6年的總統任期，將於明年1月開始。

聯合國（United Nations）指出，自選舉以來，至少23名抗議者在反政府示威中遇害，約2400人被捕。馬杜洛稱這些示威和抗議者為極端和法西斯分子。這些鎮壓行動引起了國際社會普遍的關注和譴責。

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