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川普預言成真？俄州爆發非公民投票爭議

俄亥俄州爆發選舉舞弊疑雲，非公民投票引發大選安全擔憂。圖為維吉尼亞州選民2020年大選的投票情況。（路透）

俄亥俄州爆發選舉舞弊疑雲，非公民投票引發大選安全擔憂。圖為維吉尼亞州選民2020年大選的投票情況。（路透）

2024/08/23 10:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國俄亥俄州爆發選舉舞弊疑案，引發外界對於即將到來的2024年總統大選的擔憂。俄亥俄州務卿拉羅斯（Frank LaRose）8月22日公布了一項令人震驚的調查結果，該州有多達597名非美國公民登記為選民，其中138人更涉嫌違法投票。

福斯新聞網（Fox News）報導，這起事件源於拉羅斯今年稍早啟動的一項大規模選民名冊審計行動。該行動旨在清理選民名冊中不活躍或不符合資格的選民，以確保選舉的公平公正。審計過程中，拉羅斯的團隊比對了來自州機動車輛管理局、國土安全部、社會安全管理局等多個資料庫的資訊，以確認選民的公民身份和資格。

然而，審計結果卻揭露了一個令人不安的事實，有相當數量的非美國公民竟成功潛入了選民名冊。更令人擔憂的是，其中部分非公民選民甚至已經參與了投票。根據俄亥俄州憲法，只有美國公民才擁有投票權，非公民投票屬於違法行為。

這597個非公民案件中，包括2022年的148件、2021年的117件和2019年的354件。拉羅斯的審計還清除了大約15.5萬份經確認至少連續4年被遺棄和不活躍的選民登記。

拉羅斯已將138名涉嫌違法投票的非公民選民移交給檢察官，他們可能面臨刑事起訴。拉羅斯強調，維護選舉的公平公正性是他的首要任務，他將嚴厲打擊任何形式的選舉舞弊行為。他也呼籲所有符合資格的公民積極登記投票，善盡公民責任。

這起事件引發了外界對於美國選舉制度安全性的擔憂，尤其是在俄亥俄州這樣一個重要的搖擺州。俄亥俄州的選舉結果往往對總統大選產生重要影響，任何選舉舞弊行為都可能影響最終結果。

報導指出，美國前總統川普此前就曾多次對選舉舞弊問題表示擔憂。此次俄亥俄州的事件無疑為他的說法增添了佐證，也為即將到來的2024年總統大選蒙上了一層陰影。

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