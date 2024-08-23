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韓京畿道富川市酒店大火 已知7死12傷

南韓京畿道富川市遠美區1間酒店22日晚間7時39分發生火災，已知造成7死、12傷。（歐新社）

南韓京畿道富川市遠美區1間酒店22日晚間7時39分發生火災，已知造成7死、12傷。（歐新社）

2024/08/23 11:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道富川市遠美區1間酒店22日晚間7時39分發生火災，已知造成7死、12傷，傷者緊急送院救治，目前已無生命危險，當局已立案展開調查事故原因。

綜合《韓聯社》等媒體報導，京畿南部警察廳今表示，為查明火災原因，已成立84人調查小組，正在進行調查中。調查總部以富川遠美警察署刑事科為中心，由京畿南部地方廳刑事特遣隊和兇殺科組成，預計今後的重點將致力於查明火災的經過、原因以及建築管理是否有疏忽。

此外，調查指揮部於今天上午11時（台灣時間10時）在火災現場進行聯合調查，包括警察、消防局、國立法醫學研究所等31名人員參與。

該飯店共9層，設有64間客房，火災發生時有27人入住。起火地點是該飯店8樓的810號客房，傷亡人員大部分是8、9樓的住客，7名死者中男性4人、女性3人；12名傷者，其中3人重傷，已緊急送院救治，目前已無生命危險。另，因稍早消息傳出死者中可能有外籍人員，不過富川市政府證實，死者皆為本國人。

富川消防署負責人於記者會指出，傷亡人員主要在8樓和9樓的客房、樓梯、走廊等處被發現。有一對男女房客在火災發生後，從8樓跳向戶外鋪設的消防救生氣墊，但不幸身亡。負責人表示，救生氣墊當時正常展開，但2人跳下後氣墊發生翻倒。

目前起火原因不明，消防局調查結果顯示，在起火前，1名住客進入810號房有聞到燒焦味並提出換房，火災發生當下810號房內空無一人。據悉，該飯店於2003年完工，客房內未配備自動灑水系統，消防局在火災發生2小時47分鐘後，22日晚間10時26分許撲滅明火。

南韓京畿道富川市遠美區1間酒店22日晚間7時39分發生火災。（歐新社）

南韓京畿道富川市遠美區1間酒店22日晚間7時39分發生火災。（歐新社）

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