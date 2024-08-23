火星探測再創奇蹟！洞察號揭開火星地表下液態水神秘面紗

「洞察號」（Mars Insight Lander）在火星上所拍的最後一張影像。（路透社）

2024/08/23 11:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新研究，美國加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）的地球物理學家賴特（Vashan Wright）與其團隊利用NASA的「洞察號」（Mars Insight Lander）探測器資料，發現火星（Mars）地表下11.5至20公里的岩層中藏有豐富的水資源、存在著大量液態水，這一發現將為火星有地下生命存在的可能性提供了新線索。

綜合外媒報導，研究顯示，地球深層生物圈（deep biosphere）中的微生物能在極端環境中生存，它們主要依賴化學合成（chemosynthesis）而非光合作用生存，例如在深海和地殼深處的生命，而這一特性也可能在火星地下的生態系統中存在。

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儘管人們對這顆紅色星球進行了數十年的無人飛行探索，但迄今為止，還沒有可靠或直接的證據表明火星上存在生命。據《BBC》 報導，「我們知道水是生命存在的先決條件，」微生物學家勞埃德（Karen Lloyd）說道，「但目前我們還不知道火星岩石中的孔隙是否夠大，大到足以容納微生物。」

「就像生活在地球海洋深處的緩慢微生物一樣，火星上的微生物儘管可能缺乏營養，但仍舊可以維持生存。」地球生物學家馬納博斯科 （Cara Magnabosco）說道，「在地球上發生的生命過程也可能發生在火星上。」

另一方面，在12年前，美國航太總署（NASA）的「好奇號」（Curiosity rover）探測器成功降落火星，這次降落使用了前所未有的「空中吊車」（sky crane）技術，使「好奇號」能夠安全地從火星上空降落。因為在降落過程中科學家無法直接控制或觀察探測器狀況，因此這一過程被稱為「驚險七分鐘」。最終，「好奇號」順利降落於火星的蓋爾隕石坑（Gale Crater），開始進行科學探索，為現在的火星任務奠定了技術基礎。

這些突破性的發現和技術創新，不僅為人類的太空冒險揭開了嶄新的篇章，也為未來的發展提供了強而有力的工具，激發科學對未知領域更加勇敢的探索。

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