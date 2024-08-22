東京暴雨！澀谷街頭「瑪利歐賽車」淋成落湯雞 網笑：玩到困難模式了

日本東京21日晚間下起破紀錄暴雨，5名在澀谷遊玩街頭卡丁車的遊客淋成落湯雞。（圖片擷取自Ｘ平台@okd_jp）

2024/08/22 16:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京21日晚間下起破紀錄暴雨，造成車站、住宅區、道路大淹水，各地陸續傳出嚴重災情。一名網友在路上遇到5輛街頭卡丁車在澀谷路上奔馳，不過因車頂沒有遮雨棚，導致「瑪利歐們」全數成為落湯雞。文章曝光吸引百萬人觀看，網友也紛紛笑喊：「不小心玩到困難模式了」。

一名網友21日下午5時47分在社群平台X發出一則貼文，貼文照片中可以看見5輛街頭卡丁車在澀谷街頭停等紅綠燈，不過因當時正下暴雨，加上車頂沒有遮雨棚，5位瑪利歐們瞬間淋成落湯雞，有趣的畫面也讓原PO笑稱根本是「遊擊暴雨盃-澀谷資格賽」。

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貼文曝光後吸引百萬點閱率，許多網友紛紛留言，「不小心玩到困難模式了」、「我開始期待出現驚人的漂移場景」、「賽道場地：東京／夜／雨」、「瑪利歐賽車體驗嗎？考慮到最近的天氣，這是一項賭博呢」、「希望不會引發事故」、「遊戲現在已經進入現實世界了嗎」、「潮濕條件的困難模式」、「不得不說，某種程度上我還蠻忌妒能在這條件下玩卡丁車的」、「看來這會是一場艱苦的戰鬥哈哈」。

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