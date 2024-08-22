中國3所大學涉串通投標 遭火箭軍禁止參加採購3年

圖為習近平2015年授旗給時令任中國解放軍火箭軍司令魏鳳和。（美聯檔案照）

2024/08/22 00:23

〔中央社〕中國「軍隊採購網」近日公告顯示，西安工業大學、西安交通大學以及西南交通大學分別因為「圍標串標」、「串通投標」，遭到中共火箭軍禁止3年內參加其採購活動。這3所公立大學都與軍工研發密切關連。

2023年以來，中共火箭軍與裝備採購部門淪為貪腐重災區，包括前兩任國防部長魏鳳和、李尚福以及火箭軍司令員李玉超、參謀長孫金明等高級將領，還有多名軍工企業高層相繼被查落馬。

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據陸媒未來網，中國軍隊採購網16日晚間刊登3所大學「失信處理公告」。西安工業大學因「圍標串標」，西安交通大學、西南交通大學因「串通投標」，均被禁止3年內參加火箭軍範圍採購活動的全部產品類別。

上述3所大學被禁止參加採購的開始時間均為2024年8月16日，截止時間均為2027年8月16日。做出禁止採購的單位是火箭軍後勤部採購供應局。

公開資料顯示，西安工業大學前身就是軍工專校，是中國「兵工七子」之一，也是西北地區唯一一所兵工行業的公立大學，設有兵器科學與技術學院，相關軍工專業包括光學工程、材料科學與工程、機械工程、控制科學與工程、兵器科學與技術等。

西安交通大學是中國教育部直屬的全國重點大學，由教育部、陝西省與國家國防科技工業局共建，相關軍工專業包括飛行器設計與工程、核工程與核技術等；今年才獲得「全國高校政府採購十佳集體」的稱號，如今卻被踢出採購。

位於四川成都的西南交通大學，也是直屬中國教育部的重點大學，是中國第一所工程教育高等學府，交通運輸工程學科位居全國第一，設有航空航太學院。

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