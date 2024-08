反猶男子假炸彈恐嚇紐約醫院 恐面臨155年刑期

棒球比賽前警察帶著警犬調查體育場外疑似的炸彈威脅,示意圖,圖中人物與本文無關。(路透)

2024/08/21 17:11

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市(Portland, Oregon)的31歲男子帕特科維奇(Domagoj Patkovic)因涉嫌於2021年向紐約市(New York City)和長島(Long Island)的多家猶太醫院和護理中心發出假炸彈威脅,於本週二被聯邦檢察官起訴,可能面臨最高155年的監禁。這些指控包括合謀製造炸彈威脅、傳播威脅性訊息和假報炸彈資訊。

綜合外媒報導,聯邦檢察官表示,帕特科維奇在2021年5月至9月期間,至少打了6通恐嚇電話,威脅在曼哈頓(Manhattan)、皇后區(Queens)、布魯克林(Brooklyn)及長島的猶太醫院和護理中心放置炸彈並引爆。他在這些電話中使用了反猶太的侮辱性言詞,而這些電話內容還被他自己透過社交媒體平台Discord進行了直播。

請繼續往下閱讀...

美國東區檢察官布琵斯(Breon Peace)表示:「被告及其同謀因其對猶太人的仇恨,對紐約市及長島的猶太醫院和護理中心發出假的恐嚇訊息,毫無必要性地危及病人和工作人員的安全,製造大量的混亂和恐慌。」他強調,保護社區安全是首要任務,對於這類危險的炸彈威脅和假警報將竭盡全力追究。

FBI紐約行動助理主任柯蒂斯(Christie Curtis)表示:「這些虛假的威脅引起了不必要的恐慌,並嚴重浪費社會資源。我們絕對無法容忍那些利用暴力來滿足其仇恨猶太思想的人。」

帕特科維奇將於本週二下午在俄勒岡州聯邦地方法院(U.S. District Court for the District of Oregon)出庭,檢察官將要求法官將他進行羈押,不予交保。而如果罪名成立,帕特科維奇可能面臨最高155年的監禁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法