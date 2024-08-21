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反猶男子假炸彈恐嚇紐約醫院 恐面臨155年刑期

棒球比賽前警察帶著警犬調查體育場外疑似的炸彈威脅，示意圖，圖中人物與本文無關。（路透）

棒球比賽前警察帶著警犬調查體育場外疑似的炸彈威脅，示意圖，圖中人物與本文無關。（路透）

2024/08/21 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市（Portland, Oregon）的31歲男子帕特科維奇（Domagoj Patkovic）因涉嫌於2021年向紐約市（New York City）和長島（Long Island）的多家猶太醫院和護理中心發出假炸彈威脅，於本週二被聯邦檢察官起訴，可能面臨最高155年的監禁。這些指控包括合謀製造炸彈威脅、傳播威脅性訊息和假報炸彈資訊。

綜合外媒報導，聯邦檢察官表示，帕特科維奇在2021年5月至9月期間，至少打了6通恐嚇電話，威脅在曼哈頓（Manhattan）、皇后區（Queens）、布魯克林（Brooklyn）及長島的猶太醫院和護理中心放置炸彈並引爆。他在這些電話中使用了反猶太的侮辱性言詞，而這些電話內容還被他自己透過社交媒體平台Discord進行了直播。

美國東區檢察官布琵斯（Breon Peace）表示：「被告及其同謀因其對猶太人的仇恨，對紐約市及長島的猶太醫院和護理中心發出假的恐嚇訊息，毫無必要性地危及病人和工作人員的安全，製造大量的混亂和恐慌。」他強調，保護社區安全是首要任務，對於這類危險的炸彈威脅和假警報將竭盡全力追究。

FBI紐約行動助理主任柯蒂斯（Christie Curtis）表示：「這些虛假的威脅引起了不必要的恐慌，並嚴重浪費社會資源。我們絕對無法容忍那些利用暴力來滿足其仇恨猶太思想的人。」

帕特科維奇將於本週二下午在俄勒岡州聯邦地方法院（U.S. District Court for the District of Oregon）出庭，檢察官將要求法官將他進行羈押，不予交保。而如果罪名成立，帕特科維奇可能面臨最高155年的監禁。

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