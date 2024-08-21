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    M痘新型病毒疑入侵亞洲！ 泰國報告首例M痘Clade 1確診

    泰國在今報告首例疑似M痘第一分支確診案例，一名66歲的歐洲男子，上週從非洲返回泰國，其出現M痘症狀，目前正在檢測是否為第一分支變種。（法新社）

    泰國在今報告首例疑似M痘第一分支確診案例，一名66歲的歐洲男子，上週從非洲返回泰國，其出現M痘症狀，目前正在檢測是否為第一分支變種。（法新社）

    2024/08/21 15:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）14日宣布，非洲M痘（mpox，舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）疫情擴散，列為「國際關注公共衛生緊急事件」，這是繼2022年後，世衛組織第2次針對M痘發布最高級別警報，繼瑞典後，泰國也出現疑似第一分支（Clade 1）確診案例，目前正在實驗室化驗是否為子分支。

    綜合外媒報導，泰國在今（21日）報告首例疑似M痘第一分支確診案例，一名66歲的歐洲男子，上週從非洲返回泰國，其出現M痘症狀，泰國疫管當局表示，患者肯定感染了M痘，而且病毒絕對不是第二分支（Clade 2）。

    官員認為，患者可能攜帶的第一分支（Clade 1）病毒株，是否為變體（Clade 1b），必須再等兩天才能在實驗室看到最終結果；第一分支比第二分支病毒更容易傳播和嚴重，第一分支致死率約為10%，而第二分支致死率約為1%。

    自2022年以來，泰國已檢測到800例M痘病例，但迄今尚未檢測到Clade 1或Clade 1b 變種病例；8月15日，瑞典報告了非洲以外首例確診的Clade 1病例，顯示疫情有逐漸擴大趨勢。

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