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    烏發動大規模無人機襲擊莫斯科 俄方宣稱摧毀23架烏無人機

    莫斯科市長今日表示，烏克蘭軍隊針對莫斯科發動有史以來最大規模的無人機攻擊。圖為莫斯科市中心貼著「無人機禁區」標誌。（法新社資料照）

    莫斯科市長今日表示，烏克蘭軍隊針對莫斯科發動有史以來最大規模的無人機攻擊。圖為莫斯科市中心貼著「無人機禁區」標誌。（法新社資料照）

    2024/08/21 14:29

    羅添斌／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏軍繼近期於俄羅斯庫斯克（Kursk）發動地面攻擊，又針對莫斯科發動有史以來最大規模的無人機攻擊，烏國出動無人機的架數及造成的戰果不明，俄方多個單位都宣稱擊落烏國無人機，但擊落架數也是說法不一。

    據《路透》、《法新社》報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）當地時間21日凌晨社群平台Telegram發文提及，部分烏克蘭無人機在莫斯科州波多利斯克（Podolsk）上空被俄軍摧毀，該市位於克里姆林宮以南約38公里處，此外，俄防空部隊擊落11架飛往首都的無人機。「這是有史以來使用無人機攻擊莫斯科的最大企圖之一」。索比亞寧補充，據初步資訊顯示，被烏軍襲擊後尚未收到任何損壞或傷亡通報。

    烏克蘭軍隊這次大規模無人機襲擊，至少有8架無人機在首都莫斯科上空被擊落，俄羅斯總統普廷稱此番攻擊是基輔市圖恐嚇和挑釁俄軍。俄羅斯國防部稱，防空部隊於邊境地區布良斯克地區上空擊落23架無人機。

    據悉，烏軍近幾月以來加強對俄羅斯領土的空襲，稱其目的為摧毀俄羅斯關鍵基礎設施。另，在莫斯科無人機攻擊並不常見，俄羅斯當局5月曾稱，它在首都外圍擊落1架無人機，迫使該市2個主要機場實施1小時內限制措施。

    莫斯科市長今日表示，烏克蘭軍隊針對莫斯科發動有史以來最大規模的無人機攻擊。示意圖。（路透資料照）

    莫斯科市長今日表示，烏克蘭軍隊針對莫斯科發動有史以來最大規模的無人機攻擊。示意圖。（路透資料照）

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