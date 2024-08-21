烏克蘭國會通過 禁止東正教教會與俄羅斯聯繫

烏克蘭國會通過法案，禁止與俄羅斯有關聯的東正教會分支活動。圖為烏國警察站在烏克蘭東正教堂旁。（路透）

2024/08/21 11:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基輔持續遏止與俄羅斯的精神聯繫，烏克蘭國會週二通過一項法案，計畫禁止與俄羅斯有關聯的東正教教會分支活動，基輔當局指責該機構與莫斯科入侵烏國共謀，此為與該機構的歷史性決裂鋪路。

綜合外媒報導，烏克蘭指責與莫斯科有關的「烏克蘭東正教會」（UOC）散播親俄宣傳、收留間諜，更教唆俄羅斯對烏國發動戰爭，烏克蘭國會當地時間20日256位議員過半數通過這項法案，禁止俄羅斯東正教派在烏克蘭境內活動，同時表明政府將收集1份不允許其活動的附屬組織名單，預計名單將特別針對「烏克蘭東正教會」。

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據悉，烏克蘭人多數為東正教基督徒，但東正教在烏克蘭的信徒分為兩個分支，其中之一「烏克蘭東正教會」傳統上與俄羅斯東正教會有聯繫，另一支是2019年起獲「世界東正教會」領導層承認的「獨立烏克蘭東正教會」。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這項禁令將促進烏克蘭的「精神獨立」，他未來幾天將與東正教代表進一步討論，國會議員赫拉先科（Iryna Herashchenko）讚揚這是一次歷史的投票；與此同時，俄羅斯外交布譴責此決定是「對整個東正教的有利打擊」。

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