中國足壇貪腐案 又2名足協高層涉貪被判刑

前成都市足球協會主席辜建明因貪污、受賄、單位行賄案，遭判刑6年。（圖擷自微博）

2024/08/20 13:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國足壇反腐行動持續，湖北法院20日通報，再有2名足協高層涉嫌貪污受賄被判刑。分別是前中國足協競賽部長黃松，獲刑7年；前成都市足協主席辜建明，獲刑6年。

據《央視新聞》報導，中國湖北省松滋市人民法院20日上午一審公開宣判前中國足球協會競賽部長黃松受賄案，以受賄罪對被告黃松判處有期徒刑7年，併科罰金60萬元人民幣（約新台幣267萬元），依法追繳其受賄所得財物。

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中國湖北省通城縣人民法院同日上午一審公開宣判前成都市足球協會主席兼秘書長、前中國足球協會執委會成員辜建明貪污、受賄、單位行賄案，以貪污罪對被告辜建明判處有期徒刑3年6個月，併科罰金20萬元人民幣（約新台幣89萬元）；以受賄罪判處有期徒刑2年6個月，併科罰金10萬元人民幣（約新台幣44萬元）；以單位行賄罪判處有期徒刑2年6個月，併科罰金10萬元人民幣。決定執行有期徒刑6年，並處罰金40萬元人民幣（約新台幣178萬元），依法追繳其受賄所得財物。

據《央視新聞》今年3月28日報導，黃松受賄案；前武漢市足球協會常務副會長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄案；辜建明貪污、受賄、單位行賄案，當天分別由湖北省松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院、通城縣人民法院公開開庭審理。

湖北省嘉魚縣人民法院19日宣判，付翔以貪污、受賄、行賄、單位行賄4罪並罰，一審獲刑11年，併科罰金140萬元人民幣（約新台幣622萬元）。

與付翔同日被判刑的還有前中國足球協會副主席李毓毅，湖北省荊州市中級人民法院19日宣判，李毓毅以受賄罪一審判處有期徒刑11年，併科罰金100萬元人民幣（約新台幣444萬元）。

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