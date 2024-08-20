輕熟女「零元購」後躲進特斯拉後車廂 被捕窘樣全被拍到了

美國加州女子艾蜜莉「零元購」後躲避追捕，竟藏到自己開來的特斯拉電動車後車廂裡。（圖擷自Irvine Police Department臉書）

2024/08/20 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕開特斯拉還買不起東西？美國加州35歲女子艾蜜莉（Emely Yanagida），近來在化妝品店「零元購（沒付錢就拿走商品）」後躲避追捕，竟藏到自己開來的特斯拉電動車後車廂裡，但她隨後被捕的窘樣全被警方密錄器拍到了。

據《紐約郵報》報導，艾蜜莉當時拿了價值600美元（約新台幣1.9萬元）的絲芙蘭（Sephora）化妝品就直接離開，雖然保安試圖攔阻但沒有成功，爾灣（Irvine）警方獲報到場後，從目擊者那邊得知竊嫌躲進白色特斯拉後車廂。

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從密錄器影片可以看到，警察打開後車廂時，發現艾蜜莉用綠色毛毯蓋著自己躲了起來，她被拉出來上銬時，透露自己因為被追趕覺得很害怕，才會藏到後車廂裡。

警方除了在艾蜜莉包包內發現絲芙蘭商品之外，還找到價值250美元（約新台幣7975元）的露露檸檬（Lululemon）衣物，依照入店行竊、拒捕等罪嫌將其送辦。

相關影片請見︰

艾蜜莉當時在後車廂內用綠色毛毯蓋住自己。（圖擷自Irvine Police Department臉書）

艾蜜莉被上銬。（圖擷自Irvine Police Department臉書）

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