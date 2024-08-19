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俄羅斯大軍壓境 烏下令波克羅夫斯克市民撤離

8月2日，波克羅夫斯克市民攜家帶眷準備搭上疏散列車。（法新社）

8月2日，波克羅夫斯克市民攜家帶眷準備搭上疏散列車。（法新社）

2024/08/19 22:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）即將面臨俄軍攻擊，當地官員表示，由於俄軍的到來只是時間早晚問題，當局今（19）日下令擁有孩子的家庭必須緊急撤離。

《美聯社》報導，烏克蘭當地官員指出，目前波克羅夫斯克人口尚餘5萬3000人，不過俄軍來的太快，因此帶有孩子的家庭必須自這座城鎮與鄰近地區撤離；一部分官員在接受美國《自由電台》（Radio Liberty）採訪時則透露，波克羅夫斯克的居民僅剩下2週的時間可以安全撤離。

波克羅夫斯克戰前人口約有6萬人，目前為烏軍在頓內次克地區（Donetsk）的主要防守據點以及後勤中樞，若是此地淪陷，烏軍的防線與補給能力將受到打擊。

關於戰況部分，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今日表示，烏軍與俄羅斯部隊目前在波克羅夫斯克地區激戰，而鄰近的城鎮托雷茨克（Toretsk）也面臨俄軍施加的極大壓力。

美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，俄軍在過去6個月以來，平均每天能在波克羅夫斯克地區將戰線推進約2平方公里，而俄軍的戰術就是發揮人力與物資優勢，從村莊朝另一座村莊以步兵發起正面攻勢。

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