政治風暴來襲！拜登遭控濫權、妨礙國會調查 涉及兩項可彈劾罪行

共和黨2022年期中選舉奪下眾院後，將焦點放在對拜登父子的違法調查。（美聯社）

2024/08/19 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在民主黨全國代表大會開幕當天，眾議院共和黨人19日發佈了一份長達291頁的調查報告，指控總統拜登犯下至少兩項足以構成彈劾的罪行，這無疑是對拜登的一記沉重政治打擊。

福斯新聞網（Fox News）報導，這份由眾議院監督委員會、司法委員會和籌款委員會聯合完成的報告，直指拜登核心，質疑其在擔任副總統期間及之後，利用職權為家族牟利。

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報告指控拜登涉嫌「濫用職權」和「妨礙司法或妨礙國會」，並詳細描述了拜登家族如何構建一個價值2700萬美元（約新台幣8.6億元）的「以權謀私」網絡。

報告指出，拜登家族及其商業夥伴從哈薩克、烏克蘭、俄羅斯和中國等國的實體獲得了鉅額收益。報告列舉了多起事件，顯示拜登曾與這些外國客戶會面、通話，甚至共進晚餐，暗示他們透過付款就能夠獲得接觸拜登的機會。如果這些指控屬實，將嚴重損害拜登的政治生涯和聲譽。

報告特別聚焦於烏克蘭天然氣公司「布利斯瑪控股」（Burisma Holdings）的案例。拜登之子杭特（Hunter Biden）在2014年加入該公司董事會，年薪高達100萬美元（約新台幣3198萬元），儘管他缺乏相關行業經驗。

報告稱，時任副總統的拜登不僅知情，還參與了與布利斯瑪高層的會面。這直接挑戰了拜登先前聲稱從未與兒子討論其海外商業交易的說法。

報告還指控白宮阻撓調查，拒絕提供關鍵證人和記錄，包括拜登以化名與兒子杭特的商業夥伴通訊的大量電子郵件。這些行為被視為「妨礙國會」，進一步加深了對拜登政府透明度的質疑。

儘管共和黨掌控眾議院，但由於部分共和黨人的反對，以及拜登已宣布不尋求連任，彈劾案不太可能在眾議院通過。然而，這份報告無疑會對拜登的政治遺產造成負面影響，並可能成為2024年大選中的關鍵議題。

拜登及其支持者一直堅稱他沒有做錯任何事，只是作為父親支持有吸毒問題的兒子杭特。民主黨人則反擊，指出其他總統家族成員在任期內或之後也與外國公司有業務往來，質疑調查的政治動機。然而，這份詳細的報告可能會引發更多公眾對拜登家族財務往來的嚴格審查。

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