猛！目睹父親關店遇搶劫 美國8歲女童「拿球棒狂毆持槍歹徒」

美國一名8歲女童目睹父親與持槍歹徒扭打在一起，竟冷靜地抄起一根鋁製棒球棍，接著使勁朝著歹徒連環敲打，最終讓歹徒倉皇逃走，店內無任何財物損失。（圖擷取自@TrueCrimeUpdat 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/19 17:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一間販售酒類的商店，日前遭到一名持槍歹徒闖入搶劫。外媒指出，商店老闆先是假裝要拿現金給歹徒，但趁其不備時一拳將對方擊倒在地，雙方頓時扭打在一起，而老闆的8歲女兒見狀，竟冷靜地抄起一根鋁製棒球棍，接著使勁朝著歹徒連環敲打，最終讓歹徒倉皇逃走，店內無任何財物損失。

綜合媒體報導，這起事件發生在本月10日，根據在明尼蘇達州經營酒類商店「Big Discount Liquors」的老闆里歐（Leo）回憶與提供的監視器影片顯示，事發當時他準備關店，不過突然有一名身上穿著帶有亞馬遜（Amazon）商標藍色制服的男子，走進店內並掏出手槍，準備搶走店內收銀機裡的現金。

請繼續往下閱讀...

里歐表示，由於他的8歲女兒跟著自己一起顧店，於是他嘗試與歹徒對話、答應給對方財物，以保護女兒的安全，然而歹徒卻得寸進尺，試圖讓他拿出更多錢財，於是他趁對方不注意，一拳揍在男子臉上，接著2人在地板上相互扭打。報導指出，目睹父親與歹徒扭打在一起，8歲女童不但沒有害怕或驚慌逃走，反而做出驚人之舉。

根據監視器畫面顯示，里歐的8歲女兒從櫃台內拿出一根鋁製球棒，接著朝扭打在一起的2人走去，然後往歹徒的頭部、身體使出全力猛烈敲打，獲得女兒協助的里歐也立即奪走歹徒的手槍，讓對方在沒搶到任何金錢下，狼狽逃離現場。事後警方接獲報案，成功逮到這名試圖搶劫的歹徒，並依一級加重強盜罪逮捕對方。

根據警方調查，這名歹徒所持的並非真槍，只是能擊發BB彈的假槍，另外他確實是亞馬遜委外廠商聘僱的送貨員，但這起事件發生後已被公司開除。報導指出，里歐的8歲女兒英勇行為曝光後，讓她迅速在網路竄紅，而里歐看完監視器畫面後表示，「我的女兒太強了！我以為她只會哭鬧，當我看到監視器畫面後，我簡直快哭了！」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

An 8-year-old girl in #Maplewood, #Minnesota heroically fought off an armed robber with a baseball bat at her father's liquor store



The suspect, Conchobhar Morrell, 37, wearing an Amazon uniform, attempted to rob Big Discount Liquors on Aug 12



???? #TrueCrime pic.twitter.com/Ba5XJDNny0 — True Crime Updates （@TrueCrimeUpdat） August 15, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法