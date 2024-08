猛！目睹父親關店遇搶劫 美國8歲女童「拿球棒狂毆持槍歹徒」

2024/08/19 17:09

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國明尼蘇達州一間販售酒類的商店,日前遭到一名持槍歹徒闖入搶劫。外媒指出,商店老闆先是假裝要拿現金給歹徒,但趁其不備時一拳將對方擊倒在地,雙方頓時扭打在一起,而老闆的8歲女兒見狀,竟冷靜地抄起一根鋁製棒球棍,接著使勁朝著歹徒連環敲打,最終讓歹徒倉皇逃走,店內無任何財物損失。

綜合媒體報導,這起事件發生在本月10日,根據在明尼蘇達州經營酒類商店「Big Discount Liquors」的老闆里歐(Leo)回憶與提供的監視器影片顯示,事發當時他準備關店,不過突然有一名身上穿著帶有亞馬遜(Amazon)商標藍色制服的男子,走進店內並掏出手槍,準備搶走店內收銀機裡的現金。

里歐表示,由於他的8歲女兒跟著自己一起顧店,於是他嘗試與歹徒對話、答應給對方財物,以保護女兒的安全,然而歹徒卻得寸進尺,試圖讓他拿出更多錢財,於是他趁對方不注意,一拳揍在男子臉上,接著2人在地板上相互扭打。報導指出,目睹父親與歹徒扭打在一起,8歲女童不但沒有害怕或驚慌逃走,反而做出驚人之舉。

根據監視器畫面顯示,里歐的8歲女兒從櫃台內拿出一根鋁製球棒,接著朝扭打在一起的2人走去,然後往歹徒的頭部、身體使出全力猛烈敲打,獲得女兒協助的里歐也立即奪走歹徒的手槍,讓對方在沒搶到任何金錢下,狼狽逃離現場。事後警方接獲報案,成功逮到這名試圖搶劫的歹徒,並依一級加重強盜罪逮捕對方。

根據警方調查,這名歹徒所持的並非真槍,只是能擊發BB彈的假槍,另外他確實是亞馬遜委外廠商聘僱的送貨員,但這起事件發生後已被公司開除。報導指出,里歐的8歲女兒英勇行為曝光後,讓她迅速在網路竄紅,而里歐看完監視器畫面後表示,「我的女兒太強了!我以為她只會哭鬧,當我看到監視器畫面後,我簡直快哭了!」。

