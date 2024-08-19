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    紐時專欄作家：拜登遭民主黨高層「政變」逼退

    紐約時報資深專欄作家用「政變」一詞描述拜登退選，引人側目。（法新社）

    紐約時報資深專欄作家用「政變」一詞描述拜登退選，引人側目。（法新社）

    2024/08/19 16:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登7月21日宣布退出連任競選，震驚政壇。立場親民主黨的《紐約時報》資深專欄作家毛琳·稻德（Maureen Dowd）8月18日發表評論，揭露這是民主黨高層策劃的「政變」（coup），並將其描述為「令人瞠目結舌的奪權行動」（jaw-dropping putsch）。

    稻德指出，儘管拜登退選是正確決定，但這次「令人震驚的政變」反映了民主黨內部的權力角力。她描述，當拜登民調陷入低谷時，民主黨「權力掮客」們決定將黨派和國家利益置於總統的自我之上，停止迎合拜登「只有他能打敗川普」的幻想。

    然而，眾議院前議長裴洛西等人否認參與「政變」。稻德暗示，裴洛西等人對於「背刺」老友拜登感到尷尬，在是否邀功的問題上顯得矛盾，這反映出美國政治中的複雜人際關係和權力角力。

    稻德認為，推動拜登退選的人應該感到自豪，因為他們挽救了拜登和民主黨免於可能的慘敗，避免前總統川普重返白宮。不過，前白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）表示不贊同這次「政變」，認為拜登有望再次贏得白宮。

    拜登退選後立即背書副總統賀錦麗接棒，但其他民主黨重量級人物如裴洛西和歐巴馬夫婦等，則延遲了一段時間才表態支持，此事顯示民主黨內部對於2024年大選策略仍存在分歧。

    稻德指出，這些高層希望有更溫和的候選人參與「迷你初選」，反映出民主黨內部對賀錦麗能否勝選的擔憂。

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