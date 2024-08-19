「厭女」視同極端主義！ 英國政府新政策引發熱議

內政大臣古柏（Yvette Cooper）下令對英國的反極端主義策略進行全面檢視，以反制有害意識形態帶來的多元化威脅。（路透）

2024/08/19 15:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）18日報導，英國內政部宣布一項引人矚目的決定：將極端厭女（extreme misogyny）視為一種極端主義形式，並將其納入國家反極端主義策略的檢視範圍。這一舉措凸顯了英國政府對日益嚴重的社會問題的高度重視，同時也在公眾間引發了關於如何定義和應對新型極端主義的熱烈討論。

內政大臣古柏（Yvette Cooper）已下令對英國的反極端主義策略進行全面檢視，以反制有害意識形態帶來的多元化威脅。這項分析不僅聚焦於傳統的極端主義形式，如伊斯蘭極端主義及極右翼極端主義，還將對女性的仇恨視為一種新興的意識形態趨勢。

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古柏強調，近年來極端主義「無論是在網路上還是在街頭」都呈現上升趨勢，這「正在侵蝕我們社區和民主的根基」。

這次策略檢視的範圍相當廣泛，除了關注各種極端主義形式外，還將深入探討年輕人激進化的根源和過程。古柏表示，新策略將致力於「繪製和監控極端主義趨勢」，以制定有效方法阻止和轉移人們遠離這些危險思想。她同時指出，近年來打擊極端主義的行動已「嚴重空洞化」，暗示了加強相關工作的迫切性。

值得注意的是，將厭女視為一種極端主義形式並非英國政府的首次嘗試。近年來，「非自願單身」（Incel, Involuntary Celibate）文化在社會上引發了廣泛關注和擔憂。這一主要由年輕男性組成的網路亞文化，將自身問題歸咎於女性和所謂的「優質男性」（alpha males），其極端思想已在多起暴力事件中顯現。2021年在普利茅斯（Plymouth）發生的大規模槍擊事件就與Incel意識形態有關，造成5人死亡，震驚全英國。

此外，自稱厭女主義者的社群網紅泰特（Andrew Tate）等人的崛起，也引發了人們對網路傳播極端思想的深切憂慮。這些因素可能是促使新政府重新考慮將極端厭女納入反極端主義策略的關鍵催化劑。

然而，這一決定也引發了一些質疑聲音。批評者可能會認為，政策審查只是實際行動的代理，而非真正有效的措施。但工黨方面強調，自2015年以來英國一直沒有新的反極端主義策略，對新興威脅的評估早該進行。

報導指出，這項策略檢視預計將於今年10月完成，屆時將為新的反極端主義策略提供重要參考。無論如何，將極端厭女納入反極端主義框架的決定，反映了英國政府對於社會問題的關注正在與時俱進。同時，這也為如何在保護言論自由和打擊有害意識形態之間尋找平衡提出了新的挑戰，引發了社會各界的深度思考和討論。

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