墮胎權組織大膽出擊！民主黨大會期間提供免費服務引爆爭議

美國最大的生殖健康服務組織「美國計劃生育聯合會」宣布將在民主黨全國代表大會（DNC）舉行期間，提供免費墮胎服務。（美聯社）

2024/08/19 12:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕在 2024 年美國總統大選的關鍵時刻，美國最大的生殖健康服務組織「美國計劃生育聯合會」（Planned Parenthood Federation of America，簡稱 PPFA）宣布將在民主黨全國代表大會（DNC）舉行期間提供免費輸精管結紮和藥物墮胎服務，再次將生育自主權議題推到政治舞台中心。這項決定引發了社會各界的廣泛討論，也凸顯了墮胎權在美國政治中的重要性。

PPFA 的地區分支機構「計劃生育聯盟大河區分會」（PPGR）將與芝加哥墮胎基金會（Chicago Abortion Fund）和當地一家名為「The Wieners Circle」的熱狗店合作，於 8 月 19 日至 20 日在芝加哥西環（West Loop）地區設立移動醫療診所。

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據《紐約時報》報導，該診所將設置在距離民主黨全國代表大會場地僅數個街區的位置。除了提供免費的輸精管結紮和藥物流產服務外，診所還將提供無需預約的緊急避孕措施。

這一舉動的時機和地點選擇頗具政治意涵。自 2022 年 6 月美國聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決以來，墮胎權已成為各州自行決定的議題，也成為民主黨和共和黨之間的主要分歧點之一。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和民主黨一直積極為女性爭取墮胎權利。賀錦麗在競選廣告中強調了墮胎權和跨性別者權利等議題，並多次到訪內華達州和佛羅里達州等地宣導墮胎權。

然而，共和黨方面持不同立場。前總統川普今年 4 月在社群平台「Truth Social」上發布影片表示，墮胎議題應該由各州根據「人民意願」自行決定。他指出，不同州可能會有不同的規定，有些州可能會比其他州更保守。這種立場反映了共和黨在這一敏感議題上的謹慎態度。

PPFA 此次行動引發了支持者和反對者的激烈討論。支持者認為這是保障女性生殖健康權利的重要舉措，有助於提高公眾對這一議題的關注度。反對者則批評這種做法不恰當，認為它過度政治化了一個敏感的社會議題，可能會加劇社會分裂。

值得注意的是，與 PPFA 合作的「The Wieners Circle」熱狗店表示，所有在移動診所接受服務的患者都將獲得一張免費熱狗優惠券。這種結合醫療服務和食品優惠的做法，雖然意在表達支持，但也引發了一些人對於將嚴肅的醫療議題與快餐文化結合的質疑。

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