臉書母公司：俄羅斯干預美國大選的AI策略失敗

臉書母公司Meta指出，俄羅斯為假帳號造假的最大來源，但臉書已掌握從中破壞之道。（美聯社）

2024/08/16 16:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕臉書（Facebook）母公司「Meta」15日發布的最新安全報告發現，俄羅斯正在將生成式人工智慧用於網路假消息行動，但並未成功，Meta已能破壞這種藉由欺騙獲取影響力的伎倆。

《法新社》16日指出，旗下擁有臉書和Instagram等主流社群媒體的Meta發現，目前為止，AI驅動的網路手法「只能為惡意行為者提供漸進的生產力與內容生成收益」，但Meta已經知道如何從中破壞其欺騙企圖。

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Meta正努力打擊旗下平台上的「協同造假行為」，因為人們愈來愈擔心生成式AI恐被用來在美國和其他國家的選舉中欺騙或迷惑選民。Meta安全政策總監阿格拉諾維奇（David Agranovich）直言，俄國仍是使用臉書和Instagram假帳號從事「協同造假行為」的最大來源國。

報導指出，自俄國於2022年入侵烏克蘭以來，這種行為一直集中在破壞烏克蘭及其盟友的穩定。隨著年底美國總統大選逼近，Meta預計俄國的網路假消息行動將專為攻擊支持烏克蘭的候選人。

多年來，一直有人指責臉書被用來當作傳播選舉假資訊的平台。俄國特工在2016年美國大選期間即利用臉書和其他美國社群媒體煽動政治緊張局勢。專家擔心，由於ChatGPT或Dall-E圖像生成器等AI工具很容易被用來迅速生成內容，社群網路上的惡意行為者可能造成前所未有的假消息氾濫。

當Meta偵測欺騙行為時，會關注帳號的行為方式，而非發布的內容。

據了解，影響力活動往往橫跨一系列網路平台，而Meta注意到X（舊稱推特）上的貼文，常會讓捏造的內容看起來更可信。 Meta已與X和其他網路平台分享其發現，並表示需要採取協調一致的防禦措施來遏阻錯誤訊息。

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