酸全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」 中國體育記者遭出征後「嚴肅處理」

朱小龍酸全紅嬋「不跳水以後像個白痴一樣」。（圖擷取自YouTube）

2024/08/16 16:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國17歲「跳水女王」全紅嬋在本屆巴黎奧運女子10公尺高台跳水奪得金牌，廣東有1名體育記者批評全紅嬋向德國友人展示金牌的行為「瘋瘋癲癲」、「以後不跳水像個白痴一樣能行嗎？」遭到中國網友圍剿，而該名體育記者也被所屬的公司公告遭「嚴肅處理」。

綜合中媒報導，廣東南方報業集團體育記者朱小龍先前批評全紅嬋「給德國運動員展示金牌的時候瘋瘋癲癲，全紅嬋也開始去學英語了哦？妳作為一個人，長大了，不可能跳一輩子水，妳不跳水以後像一個白癡一樣能行嗎？」、「我覺得這樣很好，妳不光是要把跳水跳好，妳作為一個人還是怎樣，妳長大了以後不能跳水一輩子嘛！妳不跳水以後，像個白痴一樣能行嗎？」

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中國網友們看到影片後紛紛到朱小龍的微博帳號「艾晚」留言出征「你才瘋癲啦，全紅嬋是天真少女很可愛」、「你誰？你算什麼東西，有什麼資格評價全紅嬋」、「你才是白痴，自以為是的傢伙」、「全紅嬋當然不用跳一輩子水，人家馬上退休都能過得比你好」、「全紅嬋作為世界頂尖的跳水運動員，人家在自己擅長的領域做到了極致」，朱小龍隨即改名換照，最後將微博帳號關閉。

南方報業傳媒集團昨天發表聲明說，「集團1名體育記者違規私自參加網路連線節目，發表涉我奧運健兒的錯誤言論。集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理」。

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