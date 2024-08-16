K毒害死《六人行》男星馬修派瑞 5人被起訴包含助理和醫生

演員馬修派瑞（Matthew Perry）於2017年3月30日在紐約參加BUILD演講。（美聯社）

2024/08/16 15:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名情境喜劇影集《六人行》中的演員馬修派瑞（Matthew Perry）2023年因吸食K他命（ketamine）過量，不幸在家中的浴缸溺斃身亡，因案情特殊，檢方展開調查。近日初步調查結果出爐，有5人因涉及該案而面臨指控。

綜合外媒報導，美國檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）於洛杉磯召開記者會，表示在被起訴的5個人當中包括2名醫生、派瑞的家庭助理以及被當局稱為「K他命女王」（The Ketamine Queen）的毒品賣家。

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檢察官艾斯查德（Martin Estrada）表示，這些被告「利用了派瑞的成癮問題」，並指出他們完全知道自己所做的事情是錯誤的，同時也揭露出一個地下毒品販售網路，而該集團就是負責運輸販賣造成派瑞死亡的的K他命。

3名被告日前已達成認罪協議，其餘2人來自加州的醫生普利森悉亞（Dr. Salvador Plasencia）和「K他命女王」桑哈（Jasveen Sangha）則於本週三被起訴。

普拉森悉亞對包括合謀散播K他命在內的指控皆不認罪，他被裁定10萬美元的無保拘留，同時也被吊銷了他的DEA（Drug Enforcement Administration）執照。桑哈對包括散播K他命、維護涉毒場所、持有並意圖分發甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）和K他命在內的多項指控拒不認罪。

檢察官指出，由於桑哈擁有廣泛的國際人脈和有美、英雙重國籍，有「逃亡重大風險」，因此法官撤銷了桑哈之前因另一案件繳納的保釋金裁定她繼續拘留，目前該案件還在審理過程中。

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