中國「綠蟬網路」曝光！被爆企圖干預美國大選與多國事務

中國正透過社群媒體X傳播分裂性政治言論，準備干預美國大選，同時影響澳洲等民主國家事務。（法新社檔案照）

2024/08/16 06:03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕網路安全公司「CyberCX」近日發布報告指出，中國北京清華大學以及清大曾指導的一家北京人工智慧（AI）公司「智譜AI」，正聯合參與中國AI資訊戰「綠蟬網路」，意在透過社群媒體X傳播分裂性政治言論，似乎準備干預美國大選，同時不忘涉足影響澳洲等民主國家事務，呼籲立法保護「認知主權」。

根據報告，由5000至8000個虛假帳號構成並由AI運作的「綠蟬網路」，「愈來愈涉入政治討論」，且不僅關注有爭議的美國政治和文化議題，也涉及澳洲、英國、西歐、印度、日本等民主國家的熱門政治討論。CyberCX策略長麥克吉本表示，這可能是全球迄今曝光的最大虛假帳號群，以及第一個在活動核心使用生成式AI的中國相關重大資訊戰行動。

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CyberCX發言人曼斯特德表示，此虛假網路「滲透到我們的民主討論中，不一定試圖支持這些辯論中的一方或另一方，而是試圖在這場辯論的雙方之間製造隔閡，試圖加深分歧和兩極分化。」

報告指出，目前「綠蟬網路」雖然「大多數帳戶仍處於休眠狀態」，但「很可能是處於開發或實驗階段」，「我們評估如果所有可用帳戶全部出動參與，將可以成功放大兩極分化的內容，以挑起分裂並破壞對民間機構的信任」，研判「可能是為了干預即將到來的美國總統選舉而精心策劃」，因其「隨著時間推移改善運作執行，自2024年7月以來活動急遽增加」。

針對澳洲部分，1名情報內幕人士和1名反干預專家告訴「澳洲新聞網」，CyberCX發現「綠蟬網路」僅是中國針對澳洲發動全面「資訊戰」的一環，它雖然使用私人公司網路，但其實是「中國共產黨代理人」與「愛國者」，為中共「貌似合理的推諉」策略工具；而中方最終目標不僅是「控制敘事」，而是「在認知上征服澳洲，控制敘事並控制其思維方式」。

專門研究中國反干擾和資訊戰的澳洲國立大學認知戰科學家康德（Jorge Conde）也指出，這正是中方手法，「日漸利用廣泛的國內私營企業網路做為替代民兵，來部署其影響力和資訊戰行動」；簡言之，中國正尋求「對自由民主國家的全面徹底統治」，並利用「大規模社會影響力行動」，以實現此目標，而「資訊空間沒有邊界，這使我們特別容易受到中國利用假訊息武器化的能力之影響」，呼籲立法採取對策以保護澳洲「認知主權」。

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