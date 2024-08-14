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駭人！ 印度女實習醫師 在醫院內遭姦殺慘死

印度加爾各答女實習醫生在醫院內被姦殺，醫療人員上街要求保障安全。（路透）

印度加爾各答女實習醫生在醫院內被姦殺，醫療人員上街要求保障安全。（路透）

2024/08/14 13:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！印度加爾各答擁有138年歷史的醫學院兼醫院R. G. Kar Medical College And Hospital（以下簡稱RG Kar），有1名31歲女實習醫師在院內遭到志工姦殺慘死，引發醫界罷工要求加強醫療人員安全。

《BBC》報導，女實習醫師當時是在醫院內一處研討室補眠，孰料同事隔天在講台上發現她半裸的遺體，身上有多處傷痕。警方透過監視器鎖定涉案志工後，迅速將其逮捕，他過去擁有不良紀錄，但在成為志工時沒有接受任何背景審查。

據了解，RG Kar醫院每天約接診3500名病患，實習醫生的負擔相當沉重，有些人會連續工作36小時，而且實習醫沒有休息室，往往只能在3樓的研討室休息。

這起命案揭露出印度許多國營醫療機構，存在令人震驚的安全風險。事實上，印度醫生有將近30％是女性，護理人員的女性比例更達到80％，她們比男同事更容易受到侵害。

在RG Kar醫院姦殺案之前，孟買也有令人震驚的護理師尚鮑格（Aruna Shanbaug）受辱案，她在1973年被醫院病房服務人員性侵並勒頸，一直處於植物人的狀態，最終於2015年離世。

除此之外，針對醫療人員的暴力事件所在多有，印度缺乏嚴格的法律來保護醫護，雖然目前已有25個邦制定法律來防止醫療暴力，但幾乎沒有被定罪的狀況，導致醫師和護理師幾乎得不到安全保障。

哈里亞納邦等部分行政區，已部署私人保安來加強公立醫院的安全。2022年，印度中央政府要求各邦為暴力事件較多醫院派駐安全部隊、加裝監視器、限制黑名單進入等等，但顯然至今並沒有多少改進。

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