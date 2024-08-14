恐怖中國店家！車輛在門口迴轉 竟被攔路索討200元

中國男子駕車在一處飯館門口迴轉掉頭，竟遭店家惡意攔路索討50元人民幣。（圖擷自bilibili）

2024/08/14 11:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕窮瘋了？中國河南省新鄉市薄壁鎮寶泉旅遊區，12日下午1時許有男子駕車載著親友找用餐地點時，在一處飯館門口迴轉掉頭，孰料竟遭店家惡意攔路索討50元人民幣（約新台幣225元），行車紀錄器影片流出後連中國網友也不敢置信，直呼這種行為實在太離譜。

從中國微博、影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）上流傳的影片可以看到，受害車主當時因為前方沒路了，便將車輛開到一旁飯館門前空地，準備迴轉往反方向開出去時，隨即被面色凶狠的男子攔下，怒斥「你在我這個地方倒車幹啥」。

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男子緊接著就站在車頭不願離開，還坐在地上假裝自己被撞到製造假車禍。1名和店家有關的女子，也跑來用惡劣的口吻批評車主態度很差、撞到人了，駕駛連忙指稱自己有行車紀錄器，可以等警察來之後調出來看，不過為了及早脫身，最後還是決定付錢消災。

車主事後將行車紀錄器影片PO到網路上，立即引起各方關注，不少中國網友看到後莫不瞠目結舌，直說沒想到現在這個時代還有土匪「攔路搶劫」，還有人直指這已經算是「敲詐勒索罪」，警方應主動偵辦。

薄壁鎮見事情鬧大，連忙發出處理通報，指稱車主當天實際支付給飯館「綠豐園農莊」的金額為20人民幣（約新台幣90元），鎮政府已於13日勒令店家停業，並由派出所對老闆進行訓誡。另一方面，寶泉旅遊區則向車主表達歉意，並提供「旅遊委屈獎」1000人民幣（約新台幣4514元）。

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