猶太人可在阿克薩清真寺祈禱？ 以色列極右派部長亂捅馬蜂窩

以色列政府極右派部長班吉維爾13日在參訪穆斯林與猶太教徒共同聖地阿克薩清真寺時語出驚人表示，應該允許猶太人在此祈禱。（法新社）

2024/08/13 21:21

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此伊朗罔顧國際社會呼籲持續放話報復以色列、中東衝突恐益發擴大之際，以國政府極右派閣員、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）13日火上加油表示，應該允許猶太人在阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）大院祈禱。

位於耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺，同時是穆斯林與猶太教徒的重要聖地，既是傳說中伊斯蘭先知穆罕默德的升天地點，也是2座猶太聖殿遺址所在地與被尊為聖殿山（Temple Mount）。

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此等歷史背景讓阿克薩清真寺經常淪為以巴衝突導火線，以國政府向來限制來自約旦河西岸的巴勒斯坦人進入此地，但也規定猶太人雖可參觀，但禁止祈禱。

是故班吉維爾的發言，形同挑戰這項行之多年的規定。班吉維爾在紀念聖殿被毀的禁食日13日當天參訪阿克薩清真寺，並在行經一排或跪地或唱歌拍手的猶太遊客時說，以國的政策是允許祈禱。

以國總理納塔尼雅胡隨即否認禁止猶太人在阿克薩清真寺祈禱的規定會有所改變，並斥責班吉維爾失言，不該就聖殿山搞個人政策。

巴勒斯坦自治正主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人則批評班吉維爾參訪阿克薩清真寺是「挑釁」，並呼籲美國介入，以免中東地區情勢失控般急遽擴大。

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