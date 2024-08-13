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狗狗半夜誤觸爐灶開關引火警 「蘋果1物」喚醒屋主保住全家命

美國1隻狗狗半夜好奇心作祟，誤觸火爐開關引發祝融之災。（擷取自@CSFDPIO/X）

美國1隻狗狗半夜好奇心作祟，誤觸火爐開關引發祝融之災。（擷取自@CSFDPIO/X）

2024/08/13 16:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州（Colorado）1隻狗狗半夜不睡覺，在好奇心驅使下誤觸爐灶開關，火勢迅速擴大觸發警報，家中Apple HomePod感應到後及時叫醒屋主，火勢在消防隊抵達前已成功撲滅，除了屋主吸入過多濃煙嗆傷外，其他人平安無事。

綜合外媒報導，科羅拉多泉市消防局（Colorado Springs Fire Department）當地時間6月26日凌晨4時45分接獲1起火災通報，抵達現場時屋主已自行將火勢撲滅，但因吸入過多濃煙而須住院治療。

科羅拉多泉市消防局透過屋內監視器釐清案發過程，發現當晚屋主家的狗狗因好奇心作祟，趴在火爐旁查看桌上的盒子卻意外打開爐灶。待狗狗離開沒多久，火焰點燃附近的盒子，整個廚房瞬間被濃煙吞噬。

好險家中的蘋果（Apple）智能喇叭「Homepod」偵測到煙霧警報器聲響，迅速將警報傳給熟睡中的屋主，讓他能立即起床查看並成功撲滅火勢，所幸沒有任何人員傷亡，不過整棟房子受到嚴重燒毀，一夜之間無家可歸。

科羅拉多泉消防局呼籲，家中每個睡眠區域及各樓層都應安裝煙霧偵測器，同時確保爐具周圍不要擺放易燃物品，並熟記火災發生時的逃生路線。

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