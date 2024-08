狗狗半夜誤觸爐灶開關引火警 「蘋果1物」喚醒屋主保住全家命

2024/08/13 16:47

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州(Colorado)1隻狗狗半夜不睡覺,在好奇心驅使下誤觸爐灶開關,火勢迅速擴大觸發警報,家中Apple HomePod感應到後及時叫醒屋主,火勢在消防隊抵達前已成功撲滅,除了屋主吸入過多濃煙嗆傷外,其他人平安無事。

綜合外媒報導,科羅拉多泉市消防局(Colorado Springs Fire Department)當地時間6月26日凌晨4時45分接獲1起火災通報,抵達現場時屋主已自行將火勢撲滅,但因吸入過多濃煙而須住院治療。

請繼續往下閱讀...

科羅拉多泉市消防局透過屋內監視器釐清案發過程,發現當晚屋主家的狗狗因好奇心作祟,趴在火爐旁查看桌上的盒子卻意外打開爐灶。待狗狗離開沒多久,火焰點燃附近的盒子,整個廚房瞬間被濃煙吞噬。

好險家中的蘋果(Apple)智能喇叭「Homepod」偵測到煙霧警報器聲響,迅速將警報傳給熟睡中的屋主,讓他能立即起床查看並成功撲滅火勢,所幸沒有任何人員傷亡,不過整棟房子受到嚴重燒毀,一夜之間無家可歸。

科羅拉多泉消防局呼籲,家中每個睡眠區域及各樓層都應安裝煙霧偵測器,同時確保爐具周圍不要擺放易燃物品,並熟記火災發生時的逃生路線。

On Wednesday, June 26th at 4:43 a.m. CSFD was dispatched to a possible structure fire at a home on the 1600 block of Rushmore Dr. Homeowners reported to our call takers that they had experienced a fire on the stove in their home that had been extinguished by one of the… pic.twitter.com/lohlgUvC2q