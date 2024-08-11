中國廣西「登高觀瀑魔毯」故障釀1死60傷 目擊者：遊客胳膊皮都掉了！

中國廣西著名景點德天瀑布昨日傳出，「登高觀瀑魔毯」遊樂設施突然故障卡住，造成1人死亡。示意圖。（擷取自微博）

2024/08/11 11:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西德天瀑布景區著名遊樂設施「登高觀瀑魔毯」是2條通往山頂的輸送帶，合計長度約356公尺，遊客可以坐在「魔毯」上直達山頂，然而昨（10日）下午卻傳出設備故障，目前1人死亡、60人受傷。

綜合中媒報導，廣西德天瀑布景區「登高觀瀑魔毯」10日13時56分傳出故障，疑似是輸送帶斷裂，造成多人骨折受傷緊急送醫。截至昨日18時30分，已有1名遊客不幸死亡、1人重傷及59人輕傷。

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目擊者指出，事發當下聽見很多人發出尖叫聲，有人被卡住但設施卻持續運作，親眼目睹遊客的手部皮膚被扯掉，「我差1分鐘就出事，那個魔毯可能卡住從底下不停往上轉，然後就卡了很多人，看那些人的胳膊上皮都掉了」。

另名傷患表示，自己的尾椎骨折受傷，動彈不得且無法進食。他也提到，該名死者當時就在他的旁邊，沒想到專程來到廣西旅遊會遇到這種悲劇。

事故消息曝光後在中國社群媒體「微博」引發討論，「魔毯應該不算很危險的娛樂都能發生這麼大的事故」、「不就是代步的傳送帶嗎，怎麼造成這麼大事故」、「想想覺得可怕，很有可能是暑期人太多，景區管控不到位，這麼大規模的人員受傷算是重大事故，必須好好徹查」。

意外發生後登高觀瀑魔毯緊急關閉，德天瀑布景區也宣布今日起暫時閉園，後續開放時間將另行通知。

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