川普回憶昔搭機驚魂 被虧搞不清黑人長相還嚇到臉色發白

川普日前自稱曾與賀錦麗的前男友、前舊金山市長布朗一同搭乘直升機與經歷空中驚魂，結果隨即被打臉搞錯人。圖為布朗5月在舊金山出席活動。（美聯社）

2024/08/10 22:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕過去總嘲諷拜登總統老態龍鍾的美國前總統川普近日「引火上身」，日前自曝的搭機驚魂陳年往事被打臉張冠李戴，搞錯搭機同行的非裔政治人物的身分，還被正主笑虧在機上嚇到臉色發白。

川普8日在佛羅里達州海湖莊園的記者會上被問到，民主黨準總統候選人賀錦麗曾與加州政壇大老、前舊金山市長與前加州州議會議長布朗（Willie Brown）交往、是否有助於賀錦麗的選情時，自爆曾與布朗一同搭乘直升機並經歷空中驚魂。

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美媒隨即打臉川普的說詞有誤，90歲的布朗本人稍後受訪時也說，從沒跟川普一同搭過直升機；但川普仍言之鑿鑿，宣稱飛行日誌、維修紀錄與證人皆可證明他有所本，還放話要控告媒體亂報。

「（跟我一起搭機的就）是威利˙布朗，」力圖爭取黑人選民支持的川普在其自創的社群媒體上發文說。「但現在威利不記得了？」

搞了半天，川普與布朗其實都沒錯──川普確實曾與1名來自加州的非裔政治人物搭乘直升機與經歷空中驚魂，只是此人並非布朗，而是前洛杉磯市議員與前加州州參議員霍爾登（Nate Holden）。

現年95歲的霍爾登接受紐約時報訪問時表示，他在大約1990年與川普一同搭乘直升機時，經歷飛機機械故障最後迫降新澤西州的意外。

此外，霍爾登也告訴網路新聞Politico，川普當時想在他的選區開發土地蓋飯店，並且邀請他參觀大西洋城的泰姬瑪哈陵賭場；兩人連袂從紐約曼哈頓搭乘直升機，同行者還有川普胞弟羅伯特與川普的建設開發執行副總瑞斯（Barbara Res）。

霍爾登回憶說，川普一路上不斷自吹自擂想讓他刮目相看，但才飛了約15到20分鐘就聽到駕駛大叫「閉嘴」，指稱飛機的液壓系統失靈。「唐納（川普名字）的臉變得雪白」，霍爾登說，「他在發抖」。

同機的瑞斯曾在回憶錄中描述這段空中驚魂，9日晚間受訪時證實霍爾登所言不假。瑞斯告訴Politico，川普總愛說霍爾登被嚇到「臉色發白」，但其實一臉面無血色的人是川普。

霍爾登說，川普在記者會上提及曾與布朗經歷搭機驚魂，讓他以為川普曾兩度搭機差點出事，還嘀咕說怎麼沒把直升機修好，直到他稍後致電布朗得知布朗從未與川普一起搭機後才知道，川普八成是把他與布朗搞混了。

霍爾登打趣說，布朗是大概165到168公分（5呎5吋到5呎6吋）的矮個子，而他本人有約185公分（6呎1吋）高；再說布朗禿頭，但他可沒禿；川普會把兩人搞混，大概是因為他們都是黑人，長得像吧。

對於川普回顧當年勇時錯誤百出，霍爾登說，他覺得川普就是在編故事，沒料到會有人去核實。

川普8日在佛羅里達州海湖莊園的記者會上自曝，曾與賀錦麗的前男友一同搭機遇險，但隨即被打臉搞錯人。（法新社）

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