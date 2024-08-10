美國警告無效 中國駭客組織「伏特颱風」一樣囂張

美國去年警告中國駭客組織「伏特颱風」停止入侵美國關鍵基礎建設設施，但中方完全置之不理。（美聯社檔案照）

2024/08/10 18:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》9日指出，與中國政府有關聯的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），去年被發現一直在監視並入侵美國重要基礎建設設施，包括對美軍馳援台灣極為重要的關島通訊系統，迫使拜登政府強烈警告中方停止相關活動，但中方充耳不聞，該組織並未停止或減緩攻擊，所幸美國官方機構和民間企業皆已提高意識，從而加強安全措施。

美國通常不願公開討論駭客攻擊，也不會直接將這種行為歸咎於特定國家，但自從北京支持的「伏特颱風」被發現入侵美國網路以來，美國控訴從不假辭色。過去一年裡，美國網路安全和基礎設施安全局、國家安全局、聯邦調查局及美國盟邦的網路機構，一再講述中國駭客組織造成的威脅，包括發布安全警報、允許高階官員公開談論駭客蹤跡、在訪中時直接警告中方，或罕見地揭露目標機構被鎖定的細節。

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然而，近日拉斯維加斯資安會議的一線網路安全專家表示，美國及盟邦遏阻中國駭客的大規模行動並未取得進展。「微軟」威脅情報策略主管狄格里波（Sherrod DeGrippo）更直言，中國駭客的目標和攻擊強度都沒有改變，「他們停下來了嗎？絕對沒有。他們會停下來嗎？令人懷疑」。這對美方來說尤其迫切，因為有跡象顯示，一旦中國決定入侵台灣、與菲律賓開戰，或認定美國正大幅軍援台灣，就準備對美展開網路攻擊。

據報導，被「伏特颱風」鎖定的機構很難發現自己被入侵，因為該組織的目的是滲透網路，並在必要時影響其運作，而非竊取資料或採取其他更容易被發現的攻擊類型。美國網路安全公司「SentinelOne」資安長史塔莫斯（Alex Stamos）表示，該組織「刻意保持低調」，背後的惡意更細微、更難逮住。不幸的是，拜登政府並未在嚇阻中國駭客方面取得進展，「這確實讓我感到害怕」。

史塔莫斯以日前資安業者「CrowdStrike」技術問題，導致微軟作業系統全球大當機一事為例指出，一旦中國決定使用「伏特颱風」進入美國關鍵網路的能力，其影響將具毀滅性，「中國很想在入侵台灣的第一天就成功破壞美國的回應能力，我認為我們已（藉由微軟當機事件）對第三次世界大戰爆發之初的情況，進行了部分彩排」。

儘管如此，美國的反制措施已讓中國注意到美國意識到其活動，且美國也還有其他應對工具。私人企業同樣深刻認識到這層威脅，正加強安全措施。專家認為，美國是網路空間最先進的國家，且也曾對其他國家發起攻擊性網路活動方面。例如，美國和以色列曾在15年前，利用蠕蟲病毒Stuxnet癱瘓伊朗的核計畫，並在2018年阻止俄國網路機構散播假消息干擾國會期中選舉。

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