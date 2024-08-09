毛茸茸的外交使者重回美國！聖地牙哥動物園迎來2隻中國貓熊

2024年8月8日，母貓熊「鑫寶」於聖地亞哥動物園首次亮相。 （美聯社）

2024/08/09 17:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聖地牙哥動物園（San Diego Zoo Wildlife Alliance）本週將迎來2隻來自中國毛茸茸的「嬌客」貓熊。根據資料，這2隻貓熊名叫「雲川」和「鑫寶」，是21年來首次進入美國的貓熊。

綜合外媒報導，這對貓熊將居住在比以往貓熊園區大四倍的新區域。這個特別為牠們重新設計的貓熊山居模仿了許多中國的地形特徵，如較為陡峭的峽谷、山脈和懸崖。此外，園方還特地種植了為數不少的新樹木以供他們攀爬。

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報導指出，遊客可透過3種方式看到新來的2隻貓熊；在參觀當天獲取免費的定時門票、加入候補隊伍排隊或者事先預訂60分鐘的早晨園區步行導覽，而步行導覽行程並不包括在入園票當中，想要體驗的遊客需另外支付92美元（約台幣2800元）的費用，8月的導覽門票目前已售罄。

聖地牙哥動物園首席執行長巴里波特（（Paul Baribault）表示，「我們的新房客將為遊客帶來歡樂，我們會與夥伴們共同努力，確保在這一標誌性物種的延續保育上取得重大進步。」

動物園則表示，自今年6月27日雲川和鑫寶抵達加州以來，它們的適應情況良好。雲川是近5歲的公貓熊，有著長長的略尖鼻子，不論是在草地上探索還是攀爬樹木，都顯得非常地適應新環境。鑫寶則是近4歲的母貓熊，名字意為「繁榮的珍寶」，特徵為大圓臉和毛茸茸的大耳朵，她比較喜歡安靜地曬太陽和專心吃喜愛的食物。

中國自1972年開始便常以「貓熊外交」的名義將貓熊出借給多個國家。不過，由於最近幾年美中關係惡化，貓熊借貸往返兩國的數量已經有所減少。過去幾年，孟菲斯動物園（Memphis Zoo）和史密森國家動物園（Smithsonian National Zoo）的貓熊已被送回中國，而亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）的4隻貓熊也將於今年底回到中國。

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