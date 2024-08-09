北京壞事做盡成世界公敵 再推大外宣行動欲扭轉形象

中共中宣部部長李書磊7日發文指出，要深化改革中國的國際傳播體系，以避免個別國家醜化中國形象。專家指出，這可能意味著北京當局將強化輸出中國敘事和貶低民主。（美聯社資料照）

2024/08/09 12:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共中宣部部長李書磊7日發文指出，要深化改革中國的國際傳播體系，善用網路各類媒體形式，加速塑造中國的敘事和話語權，以避免個別國家醜化中國形象。專家指出，這可能意味著北京當局將強化輸出中國敘事和貶低民主。

近年來，中國侵犯新疆維吾爾等少數民族人權，打壓香港民主運動，又暗助俄羅斯侵略烏克蘭，還用武力威嚇日本、台灣和菲律賓等周邊國家，並向世界各地傾銷廉價產品，導致中國屢遭國際社會和媒體批評，促使中國發起大外宣戰，想扭轉中國的國際形象。

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《自由亞洲電台》報導，李書磊7日在官媒《人民日報》發表題為「深化文化體制機制改革」的文章指出，個別國家因中國快速發展感到強烈不安，而憑藉信息優勢和輿論霸權醜化中國形象；因此，中國除了堅守並推動具有中國特色的馬克思主義外，還得與外交、經貿、旅遊、體育等領域及各政府部門、媒體、智庫、企業、高校等主體協調配合，以網路為主軸完善各類媒體管道，加快構建中國話語和中國敘事體系，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

著有《北京的全球媒體攻勢》一書的美國外交關係協會（CFR）資深研究員格蘭奇克 （Joshua Kurlantzick）受訪表示，這次中共中宣部倡議的改革，可能是想強化說好中國故事和塑造良好形象這點，同時也表明之前一些方法的效果好壞參半，因此將鼓勵關注於那些取得良好效果的媒體，例如《新華社》等。

格蘭奇克指出：「深化中國媒體的參與，意味著北京當局將加強利用《新華社》與外國媒體合作傳遞中國訊息，例如輸出中國敘事和貶低民主。」

海外中文網站《中國數位時代》曾引述英國《金融時報》的調查指出，北京當局先前的策略側重於在學校資助教授中文和中國文化，並支持當地智庫，但隨著中國國力和立場逐漸強硬，也開始將宣傳觸角伸到獨立媒體。

截至2016年，超過200家海外媒體轉述中國官媒的新聞，這些媒體每年涵蓋中國以外的數百萬讀者，可與世界上最大的報紙訂閱戶媲美。《路透》2015年的調查也揭露，美國、澳洲和歐洲等14國至少有33家廣播電台，背後的最大股東實為國營的中國國際廣播電台（CRI）。

事實上，這並非北京當局首次強調說好中國故事的重要性。2009年香港《南華早報》就曾揭露，中國計畫耗資450億元人民幣（2038億台幣），推動主要媒體向國際擴張，以改善中國在國際上的形象。

當年，北京清華大學新聞傳播學院公共外交研究室主任周慶安還向《新世紀周刊》表示，中國已清楚認識到誰的話語越強勢，就能在特定議題占上風，而中國國家公關要競奪和建構的正是國際話語權。

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