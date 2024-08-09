不滿上課玩Switch被阻止 「佛州浩克」毆傷老師判刑5年

Switch遊戲機。示意圖，圖中人物與本文無關。（路透社）

2024/08/09 13:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名青少年疑因不滿老師禁止他在上課時玩Switch竟暴力襲擊女老師，造成對方重傷昏迷。這名18歲的男學生德帕（Brendan Depa）被判處5年有期徒刑，並須在刑滿後接受15年的緩刑，此外，他還將被安置在少年之家。

根據《紐約郵報》 報導，當時17歲的德帕身高近198公分，體重大約122公斤。他因為老師奈迪奇（Joan Naydich）制止他玩Switch而大發雷霆。德帕先對奈迪奇進行言語攻擊和吐口水，隨後在她轉身的瞬間將她推倒在地，接著失去理智地連續毆打她15拳並用腳踩踏身體。根據監視器畫面顯示，即使奈迪奇已經昏倒，德帕仍然沒有停手。

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多名教職員工合力將失控的德帕拉開並控制住他。在事件發生後德帕被控加重傷害罪，最終被判處5年有期徒刑，緩刑15年，且須進入少年之家。雖然他可以上訴，但法院已經發布保護令，禁止他與奈迪奇接觸，並須保持至少150公尺的距離。

針對該案件，德帕的母親對判決表示不滿，認為過於嚴苛，並指責學校沒有妥善處理德帕的自閉症問題。她認為德帕需要的是治療而非監禁，並擔心他在監獄中會受到傷害。而德帕的律師也曾提出要讓他以未成年身份接受審判，但助理州檢察官認為德帕已經有過暴力前科，此次行為並非單一事件，此案目前還在訴訟過程中。

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