為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊朗可能不報復以色列？ 加薩停火談判將於8/15重啟

以色列和哈瑪斯武裝組織之間持續不斷的衝突，導致流離失所的巴勒斯坦人準備在加薩地區南部一所聯合國學校的廣場裡過夜。（法新社）

以色列和哈瑪斯武裝組織之間持續不斷的衝突，導致流離失所的巴勒斯坦人準備在加薩地區南部一所聯合國學校的廣場裡過夜。（法新社）

2024/08/09 11:49

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近期正考慮是否報復以色列，或以報復行動作為籌碼換取加薩的和平談判。伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation, OIC）於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）召開了緊急峰會，以應對現今局勢。而由於擔心飛彈攻擊，導致伊朗及其鄰國的航班被取消，中東各地情勢緊張。

綜合外媒報導，哈瑪斯領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）在德黑蘭（Tehran）被刺殺後，伊朗揚言報復以色列，但以色列並未明確表示是否參與該事件。近日以色列總理辦公室發布聲明，宣布以色列同意恢復加薩停火談判。以色列計畫於本月15日派出談判代表團，前往多哈或開羅，以敲定該協議的實施細節。這一消息由負責斡旋停火的美國、卡達和埃及共同發布，呼籲以色列和哈瑪斯恢復談判、避免衝突升級。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）強調，衝突的根本原因是以色列對加薩的侵略，而他的目標是說服以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在停火談判中採取更為柔和的立場。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及其他歐洲國家領導人，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），都強調了避免衝突加劇和實現停火的必要性，而伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則建議西方國家應停止向以色列出售武器，以促進和平。

隨著衝突持續進行，雙方均有重大傷亡，欲解決爭端主要須靠外部影響。以色列政府已確認將參加會議，但哈瑪斯目前尚未回應。而真主黨（Hezbollah）可能獨立行動的潛在風險，將使局勢變得更加複雜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加薩戰火連天 聯合國大會12日重啟緊急會議
2023/12/11 20:25

加薩戰火連天 聯合國大會12日重啟緊急會議
以軍撤出汗尤尼斯 加薩當局：約300人遭波及喪生
2024/07/30 22:30

以軍撤出汗尤尼斯 加薩當局：約300人遭波及喪生

錢變大了 新店3字頭 大墅森活 輕鬆圓夢
以色列總理訪白宮與拜登談加薩停火 稍晚將會賀錦麗
2024/07/26 03:00

以色列總理訪白宮與拜登談加薩停火 稍晚將會賀錦麗

加薩停火談判週末重啟 哈瑪斯放話「不會讓步 」
2024/04/06 21:33

加薩停火談判週末重啟 哈瑪斯放話「不會讓步 」

AI趨勢崛起！ 強勢產業動能擦亮土城新價值
哈瑪斯領袖哈尼雅今下葬 卡達國家元首出席葬禮
2024/08/02 19:46

哈瑪斯領袖哈尼雅今下葬 卡達國家元首出席葬禮
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播