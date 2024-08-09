伊朗可能不報復以色列？ 加薩停火談判將於8/15重啟

以色列和哈瑪斯武裝組織之間持續不斷的衝突，導致流離失所的巴勒斯坦人準備在加薩地區南部一所聯合國學校的廣場裡過夜。（法新社）

2024/08/09 11:49

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近期正考慮是否報復以色列，或以報復行動作為籌碼換取加薩的和平談判。伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation, OIC）於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）召開了緊急峰會，以應對現今局勢。而由於擔心飛彈攻擊，導致伊朗及其鄰國的航班被取消，中東各地情勢緊張。

綜合外媒報導，哈瑪斯領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）在德黑蘭（Tehran）被刺殺後，伊朗揚言報復以色列，但以色列並未明確表示是否參與該事件。近日以色列總理辦公室發布聲明，宣布以色列同意恢復加薩停火談判。以色列計畫於本月15日派出談判代表團，前往多哈或開羅，以敲定該協議的實施細節。這一消息由負責斡旋停火的美國、卡達和埃及共同發布，呼籲以色列和哈瑪斯恢復談判、避免衝突升級。

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約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）強調，衝突的根本原因是以色列對加薩的侵略，而他的目標是說服以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在停火談判中採取更為柔和的立場。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及其他歐洲國家領導人，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），都強調了避免衝突加劇和實現停火的必要性，而伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則建議西方國家應停止向以色列出售武器，以促進和平。

隨著衝突持續進行，雙方均有重大傷亡，欲解決爭端主要須靠外部影響。以色列政府已確認將參加會議，但哈瑪斯目前尚未回應。而真主黨（Hezbollah）可能獨立行動的潛在風險，將使局勢變得更加複雜。

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