伊朗可能不報復以色列？ 加薩停火談判將於8/15重啟
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近期正考慮是否報復以色列，或以報復行動作為籌碼換取加薩的和平談判。伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation, OIC）於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）召開了緊急峰會，以應對現今局勢。而由於擔心飛彈攻擊，導致伊朗及其鄰國的航班被取消，中東各地情勢緊張。
綜合外媒報導，哈瑪斯領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）在德黑蘭（Tehran）被刺殺後，伊朗揚言報復以色列，但以色列並未明確表示是否參與該事件。近日以色列總理辦公室發布聲明，宣布以色列同意恢復加薩停火談判。以色列計畫於本月15日派出談判代表團，前往多哈或開羅，以敲定該協議的實施細節。這一消息由負責斡旋停火的美國、卡達和埃及共同發布，呼籲以色列和哈瑪斯恢復談判、避免衝突升級。
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約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）強調，衝突的根本原因是以色列對加薩的侵略，而他的目標是說服以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在停火談判中採取更為柔和的立場。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及其他歐洲國家領導人，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），都強調了避免衝突加劇和實現停火的必要性，而伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則建議西方國家應停止向以色列出售武器，以促進和平。
隨著衝突持續進行，雙方均有重大傷亡，欲解決爭端主要須靠外部影響。以色列政府已確認將參加會議，但哈瑪斯目前尚未回應。而真主黨（Hezbollah）可能獨立行動的潛在風險，將使局勢變得更加複雜。