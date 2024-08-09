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反對中國脅迫！澳洲加拿大聯合聲明 強調台海穩定重要性

加拿大國防部長比爾布萊爾（左）和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯8日舉行會議。（美聯社）

加拿大國防部長比爾布萊爾（左）和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯8日舉行會議。（美聯社）

2024/08/09 09:30

〔中央社〕澳洲與加拿大今天發表加強國防關係聯合聲明，表達對中國在南海軍事行動擔憂，並重申維護台海穩定重要性，反對片面改變現狀。

由於各國擔憂中國在南海軍事行動，菲律賓、加拿大、美國和澳洲昨天在南海首度舉行聯合軍事演習，加強各國軍隊之間的協同作戰能力（interoperability）。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在加拿大舉行雙邊會議後，也發表聯合聲明，持續對南海、台海局勢表達關注。

聲明指出，澳洲與加拿大將加強印太地區的軍事合作，並強調，所有國家都需要負責任地管理戰略競爭，並努力減少衝突風險。

聲明指出，澳洲歡迎加拿大增加在印太地區的國防存在，兩個將繼續透過包括南海在內的多邊演習，提高相互操作性。

聲明也提出對中國在南海行動的擔憂，反對中國在南海過度、不符合國際法的海洋主張，並堅決反對在南海破壞穩定或脅迫行動。兩國也對中國在南海對菲律賓船隻採取的危險行動表達嚴正關切。

聲明並重申維護台海和平與穩定的重要性，反對單方面改變現狀。 呼籲透過對話和平解決分歧，不使用武力或脅迫。

對於日本及加拿大等國表達有意加入英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱，該聲明也提及，兩國正克服先進軍事能力的研究、開發、採購及部署挑戰，以保持技術優勢，支持區域穩定及安全，「我們期待在這方面進一步合作，並認識到加拿大有興趣在AUKUS第二支柱下，就先進能力專案進行合作。」

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