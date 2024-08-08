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    基因奇蹟！美國4耳小貓萌翻網友

    四耳小貓「奧迪」（Audio）現身美國收容所。（取自True Rescue 專頁）

    四耳小貓「奧迪」（Audio）現身美國收容所。（取自True Rescue 專頁）

    2024/08/08 21:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在動物界，基因偶爾會產生一些意想不到的變異，這在美國田納西州（Tennessee）朱麗葉山（Mount Juliet）的True Rescue動物收容所，其所接收的一隻四耳小貓「奧迪」（Audio）上得到生動的體現。這樣的基因突變背後隱含的原因，和可能影響引起人們關注。

    科學網站《IFLScience》8日報導，收容所團隊在Facebook分享了奧迪的照片，迅速吸引了大量網友的關注。

    True Rescue表示，雖然奧迪有四隻耳朵，但初步檢查顯示，牠的內耳結構正常，不會影響牠的聽力。

    這一基因突變雖然罕見，但並非前所未見。2021年在土耳其，也曾發現一隻名為「米達斯」（Midas）的四耳貓，牠因腹部的心形毛斑而受到喜愛，至今仍在Instagram上擁有大量粉絲。

    此外，2018年美國動保新聞網站《The Dodo》報導了一隻在澳洲吉朗（Geelong）發現的四耳貓，這隻貓被命名為「法蘭奇」（Frankie），因為牠的一隻眼睛被摘除，牠也因此被人們形象地稱為「科學怪貓」（Frankenkitten）。

    這些例子顯示，四耳基因突變並不一定對貓的健康造成威脅。儘管四耳貓奧迪目前狀況良好，但未來的獸醫檢查將確認牠的健康狀況，這一事件也再度引發人們對動物界基因突變的興趣。

    2018年澳洲發現的四耳貓「法蘭奇」，牠的一隻眼睛被摘除，也被稱為「科學怪貓」（Frankenkitten）。（翻攝自IG @frank_n_kitten）

    2018年澳洲發現的四耳貓「法蘭奇」，牠的一隻眼睛被摘除，也被稱為「科學怪貓」（Frankenkitten）。（翻攝自IG @frank_n_kitten）

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