突破性金奈米線問世！為神經系統植入裝置開闢新紀元

瑞典團隊研發出可長期植入的金奈米線電極，改寫醫療技術新格局。（取自Linköping University專頁）

2024/08/08 17:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日科學》（Science Daily）7日報導，瑞典林雪平大學（Linköping University）的材料科學研究團隊近期在開發金奈米線技術上取得重大進展，這項創新有望成為神經細胞與醫療電子裝置間實現最佳連接的關鍵。

研究成果發表在國際期刊《Small》上，描述了研究團隊開發出一種由柔軟矽膠包覆的金奈米線，這種新型材料有望成為未來最具生物相容性的電極。

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過去研究發現，硬質電極材料容易損害人體軟組織，影響神經信號的準確傳導。相比之下，金的硬度較低，具有優異的抗腐蝕性能，被認為是理想的電極材料。但製造出長而窄的金奈米結構一直是個大挑戰。

為解決這個問題，研究團隊負責人、林雪平大學材料科學教授泰布蘭特（Klas Tybrandt）博士分享了關鍵突破︰「我們先利用製造銀奈米線的經驗，以銀奈米線作為模板，在其表面生長金，最後去除銀材料，成功製造出純度超過99%的金奈米線。」

實驗數據顯示，這種金奈米線在大鼠神經元訊號傳輸中表現優異，展現出作為醫療植入電極的巨大潛力。泰布蘭特教授指出，金與矽膠的結合不僅提高了電極的耐用性，還能降低植入後的感染風險。金具有出色的抗腐蝕性能，矽膠則因其柔軟穩定的特性，常用於醫療植入設備，這種生物相容性強的組合為未來醫療應用奠定了基礎。

雖然現有產品已具備至少3年的使用壽命，但研究團隊仍在持續優化電極尺寸和耐久性，希望未來能研發出壽命接近人體自然壽命的植入裝置。泰布蘭特教授表示︰「隨著材料科學的不斷進步，這種金奈米線電極技術有望成為未來神經系統植入設備的標準選擇。」

這項開創性研究成果，不僅標誌著材料科學的重大突破，也為醫療技術的未來創新發展開闢了新的可能性。

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