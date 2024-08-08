泰國少年足球隊案翻版？ 24人旅遊團違規探險 洞穴淹水1導遊溺斃

泰國考索國家公園規定，6月至11月為雨季禁止遊客進入NamTalu洞穴。（擷取自Khao Sok National Park）

2024/08/08 11:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2018年泰國北部睡美人洞因暴雨灌入，造成12名少年足球隊員及1名教練受困，當時引起全世界關注。泰國南部考索國家公園近日也傳出，2名導遊無視規定帶領22名外國旅客夜闖洞穴探險，由於當時正逢雨季溪水暴漲，1名導遊被水流沖走不幸溺斃。

綜合泰媒報導，Nam Talu洞穴位於泰國素叻他尼府的考索國家公園（Khao Sok National Park）內，當地時間6日晚上7點半左右，22名旅客及2名導遊準備離開洞穴，洪水卻突然襲捲而來。所有人努力抵抗湍急水流成功逃出並被帶到安全地區，2名荷蘭女性腿部輕傷，其中1名導遊則不幸被沖走下落不明，隔天凌晨救援人員在洞內發現他的屍體。

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泰國國家公園局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，現在Nam Talu洞穴並未對外開放，卻有導遊不顧性命帶領遊客闖入，當局將對涉事旅遊公司採取法律行動。所有旅遊公司及遊客應確認國家公園開放時間，特別是今年雨季各地出現強降雨，部分旅遊景點可能發生山洪。

Nam Talu洞位於水庫旁，洞內寬敞且有溪流流經，以美麗的鐘乳石、石筍及奇特的岩層聞名，深受外國遊客喜愛。然而每到雨季洪水總會淹進洞穴，2007年10月13日曾發生類似悲劇，當時共有8名遊客受困喪命。

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