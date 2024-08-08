若真主黨報復將百倍奉還 以色列：他們無法想像會發生什麼

以色列國防部長葛朗特在視察部隊時表示，真主黨可能會讓黎巴嫩付出極其慘重的代價。他們甚至無法想像會發生什麼事。（法新社）

2024/08/08 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）6日以無人機與火箭彈攻擊以色列北部地區，並透過媒體對以色列放話，稱真正的報復攻擊「尚未到來」；對此，以色列官員回應，若他們敢進行強力報復，將讓他們付出慘重代價。

據《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在當地時間7日警告真主黨，若真主黨膽敢攻擊，黎巴嫩將付出高昂的代價，他在視察部隊時表示：「就目前情況而言，納斯拉勒（Hassan Nasrallah，真主黨領袖）可能會讓黎巴嫩付出極其慘重的代價。他們甚至無法想像會發生什麼事。」

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也向部隊喊話，「我們做好了防禦和進攻的準備，我們正在打擊敵人，也決心保衛自己。」

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，以色列處於高度戒備狀態，將能夠對任何攻擊做出快速反應，「我們將知道如何在黎巴嫩任何地方、加薩任何地方、中東任何地方、空中和地面發動非常快速的攻擊。」

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