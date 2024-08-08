為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    若真主黨報復將百倍奉還 以色列：他們無法想像會發生什麼

    以色列國防部長葛朗特在視察部隊時表示，真主黨可能會讓黎巴嫩付出極其慘重的代價。他們甚至無法想像會發生什麼事。（法新社）

    以色列國防部長葛朗特在視察部隊時表示，真主黨可能會讓黎巴嫩付出極其慘重的代價。他們甚至無法想像會發生什麼事。（法新社）

    2024/08/08 10:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）6日以無人機與火箭彈攻擊以色列北部地區，並透過媒體對以色列放話，稱真正的報復攻擊「尚未到來」；對此，以色列官員回應，若他們敢進行強力報復，將讓他們付出慘重代價。

    《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在當地時間7日警告真主黨，若真主黨膽敢攻擊，黎巴嫩將付出高昂的代價，他在視察部隊時表示：「就目前情況而言，納斯拉勒（Hassan Nasrallah，真主黨領袖）可能會讓黎巴嫩付出極其慘重的代價。他們甚至無法想像會發生什麼事。」

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也向部隊喊話，「我們做好了防禦和進攻的準備，我們正在打擊敵人，也決心保衛自己。」

    以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，以色列處於高度戒備狀態，將能夠對任何攻擊做出快速反應，「我們將知道如何在黎巴嫩任何地方、加薩任何地方、中東任何地方、空中和地面發動非常快速的攻擊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播